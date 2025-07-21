İstanbul Emniyeti "Suça geçit yok" diyerek paylaştı! Beşiktaş ve Sarıyer'deki saldırganlar yakalandı

İstanbul’un Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde farklı zamanlarda restoran ve oto galeriye yapılan molotofkokteyli saldırısıyla ilgili ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, 6 şüpheli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Olay, 1 Temmuz Salı günü Yeniköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli bir kişi caddede bulunan restoranın önüne gelerek içeri molotof kokteyli attı. Şüpheli kaçarken restoranda çıkan ufak çaplı yangın ise söndürüldü.