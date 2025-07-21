HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul Emniyeti "Suça geçit yok" diyerek paylaştı! Beşiktaş ve Sarıyer'deki saldırganlar yakalandı

Beşiktaş ve Sarıyer'deki oto galeri ve restorana yönelik saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 6 şüpheli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Öte yandan ortaya çıkan görüntülerde, şüphelinin önce cep telefonuyla restoranı kayda aldığı ardından restorana iki kez molotof kokteyli attığı görülüyor.

İstanbul Emniyeti "Suça geçit yok" diyerek paylaştı! Beşiktaş ve Sarıyer'deki saldırganlar yakalandı
Çiğdem Sevinç

İstanbul’un Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde farklı zamanlarda restoran ve oto galeriye yapılan molotofkokteyli saldırısıyla ilgili ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, 6 şüpheli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Olay, 1 Temmuz Salı günü Yeniköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli bir kişi caddede bulunan restoranın önüne gelerek içeri molotof kokteyli attı. Şüpheli kaçarken restoranda çıkan ufak çaplı yangın ise söndürüldü.

İstanbul Emniyeti "Suça geçit yok" diyerek paylaştı! Beşiktaş ve Sarıyer'deki saldırganlar yakalandı G1

23 Haziran'da Gayrettepe'de bulunan oto galeriye gerçekleştirilen saldırıda ise şüpheli, galeri önüne gelerek iş yerine molotof kokteyli attıktan sonra olay yerinden kaçtı. Her iki olayda da çıkan küçük çaplı yangınlar kısa sürede söndürüldü.

RESTORAN SALDIRISINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

İstanbul Emniyeti "Suça geçit yok" diyerek paylaştı! Beşiktaş ve Sarıyer'deki saldırganlar yakalandı G2

Yaşanan saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin önce cep telefonuyla restoranı kayda aldığı ardından iki kez molotof kokteyli attığı anlar görülüyor.

İstanbul Emniyeti "Suça geçit yok" diyerek paylaştı! Beşiktaş ve Sarıyer'deki saldırganlar yakalandı G3

Saldırıların ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, toplam 70 kilometrelik güzergah üzerinde 90 farklı güvenlik kamerası tek tek incelendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyeti "Suça geçit yok" diyerek paylaştı! Beşiktaş ve Sarıyer'deki saldırganlar yakalandı G4

Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli 20 Temmuz'da İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyeti "Suça geçit yok" diyerek paylaştı! Beşiktaş ve Sarıyer'deki saldırganlar yakalandı G5

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul molotof kokteyli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
böylelerini hapis yerine ocaklarda çalışmaya mahkum etmek gerekir hapiste izinde gibi ekmek elden Su gölden misali.
En Çok Okunan Haberler
Ne et ne balık! Yaz aylarının vazgeçilmeziydi, kilosu 1000 TL'yi aştı

Ne et ne balık! Yaz aylarının vazgeçilmeziydi, kilosu 1000 TL'yi aştı

"Yalnız bırakmayacağız" mesajı: "Etrafı çevrilmiş durumda!"

"Yalnız bırakmayacağız" mesajı: "Etrafı çevrilmiş durumda!"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu! Devler Ligi'ne katılabilmek için kritik viraj...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu! Devler Ligi'ne katılabilmek için kritik viraj...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti!

Katilinden kaçmak için il il dolaştı! Babası 'kendini aşağı at' dedi, İlayda'nın kahreden ölümü...

Katilinden kaçmak için il il dolaştı! Babası 'kendini aşağı at' dedi, İlayda'nın kahreden ölümü...

Şile Belediye Başkanvekili seçimi sırasında gerginlik! Ayakkabı fırlatmaya çalıştı

Şile Belediye Başkanvekili seçimi sırasında gerginlik! Ayakkabı fırlatmaya çalıştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.