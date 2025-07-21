HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'un göbeğinde restorana saldırmıştı... Önce kayda aldı ardından molotof kokteyli attı!

Sarıyer’de restorana yapılan molotof kokteyli saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 6 şüpheli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Görüntülerde, şüphelinin önce cep telefonuyla restoranı kayda aldığı ardından restorana iki kez molotof kokteyli attığı görülüyor.

İstanbul'un göbeğinde restorana saldırmıştı... Önce kayda aldı ardından molotof kokteyli attı!
Çiğdem Sevinç

Olay, 1 Temmuz Salı günü Yeniköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli bir kişi caddede bulunan restoranın önüne gelerek içeri molotof kokteyli attı. Şüpheli kaçarken restoranda çıkan ufak çaplı yangın ise söndürüldü.

İstanbul'un göbeğinde restorana saldırmıştı... Önce kayda aldı ardından molotof kokteyli attı! G1

23 Haziran'da Gayrettepe'de bulunan oto galeriye gerçekleştirilen saldırıda ise şüpheli, galeri önüne gelerek iş yerine molotof kokteyli attıktan sonra olay yerinden kaçtı. Her iki olayda da çıkan küçük çaplı yangınlar kısa sürede söndürüldü.

RESTORAN SALDIRISINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

İstanbul'un göbeğinde restorana saldırmıştı... Önce kayda aldı ardından molotof kokteyli attı! G2

Yaşanan saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin önce cep telefonuyla restoranı kayda aldığı ardından iki kez molotof kokteyli attığı anlar görülüyor.

İstanbul'un göbeğinde restorana saldırmıştı... Önce kayda aldı ardından molotof kokteyli attı! G3

Saldırıların ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, toplam 70 kilometrelik güzergah üzerinde 90 farklı güvenlik kamerası tek tek incelendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul'un göbeğinde restorana saldırmıştı... Önce kayda aldı ardından molotof kokteyli attı! G4

Kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli 20 Temmuz'da İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde restorana saldırmıştı... Önce kayda aldı ardından molotof kokteyli attı! G5

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul molotof kokteyli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yarım asırlık anlaşma sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yarım asırlık anlaşma sona eriyor

Evinde not bulundu, son yayınında söyledikleri dikkat çekti

Evinde not bulundu, son yayınında söyledikleri dikkat çekti

İrfan Can Kahveci transferinde sürpriz gelişme! Ezeli rakip Beşiktaş çok istiyordu ama...

İrfan Can Kahveci transferinde sürpriz gelişme! Ezeli rakip Beşiktaş çok istiyordu ama...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi hayatını kaybetti!

İstifa depremi büyüyor! Bir şok daha

İstifa depremi büyüyor! Bir şok daha

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.