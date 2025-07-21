İstanbul'un göbeğinde restorana saldırmıştı... Önce kayda aldı ardından molotof kokteyli attı!

23 Haziran'da Gayrettepe'de bulunan oto galeriye gerçekleştirilen saldırıda ise şüpheli, galeri önüne gelerek iş yerine molotof kokteyli attıktan sonra olay yerinden kaçtı. Her iki olayda da çıkan küçük çaplı yangınlar kısa sürede söndürüldü.