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İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

Türkiye günlerdir orman yangınları felaketi ile çok sayıda ilde amansız bir mücadeleye girerken İzmir’den gelen görüntüler kahretmeye devam ediyor. İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken, vatandaşlar da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

İzmir’deki yangın felaketine müdahale sürerken bölgeden gelen görüntüler ise dehşete düşürmeye devam ediyor. Köylüler yangının yerleşim yerini tehdit etmesi ile birlikte can havliyle köylerini terk ederek bölgeden uzaklaştı. O anlar kameralara da yansıdı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

YANGINDAN KAÇIŞ!

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı G1

Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı G2

Öte yandan, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri de tahliye edildi.

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı G3

Vatandaşlar araçlarını ve eşyalarını alarak bölgeden uzaklaştı.

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı G4

Vatandaşlar kamyonlara yükledikleri hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı G5

Bazı kişilerin küçükbaş hayvanlarını traktörlerinin arkasında, bazılarının da sürüyerek götürdüğü görüldü.

Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir Ödemiş tahliye
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