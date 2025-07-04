İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

İzmir’deki yangın felaketine müdahale sürerken bölgeden gelen görüntüler ise dehşete düşürmeye devam ediyor. Köylüler yangının yerleşim yerini tehdit etmesi ile birlikte can havliyle köylerini terk ederek bölgeden uzaklaştı. O anlar kameralara da yansıdı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır