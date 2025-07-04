İzmir’de büyük kaçış! Köylüler gözleri yaşlı bir şekilde felaket bölgesinden uzaklaştı

İzmir’deki yangın felaketine müdahale sürerken bölgeden gelen görüntüler ise dehşete düşürmeye devam ediyor. Köylüler yangının yerleşim yerini tehdit etmesi ile birlikte can havliyle köylerini terk ederek bölgeden uzaklaştı. O anlar kameralara da yansıdı.
Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.
Öte yandan, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri de tahliye edildi.
Vatandaşlar araçlarını ve eşyalarını alarak bölgeden uzaklaştı.
Vatandaşlar kamyonlara yükledikleri hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
Bazı kişilerin küçükbaş hayvanlarını traktörlerinin arkasında, bazılarının da sürüyerek götürdüğü görüldü.
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