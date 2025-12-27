Kar başladı, bazı kentler beyaza büründü! İstanbul, Ankara, Bolu, Sivas, Ardahan'dan kar manzaraları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı. Gece saatlerde yüzünü gösteren kar yağışı, sabahın erken saatlerinde de etkisini artırırken; İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun pek çok noktasından benzer haberler geldi. Bazı il ve ilçelerde cadde ve sokaklar karla kaplanırken, yer yer ulaşımda aksamalar da yaşandı. Ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

İşte kar yağışının etkili olduğu şehirler;

