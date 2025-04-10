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Kavga ihbarında bulundular! Gelen polislere pasta sürprizi yaptılar...

Yalova’da kavga ihbarında bulunan kafe işletmecisi 2 kadın polisleri pastayla karşılayarak sürpriz yaptı.Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıldönümü sebebiyle İsmet Acar Caddesi üzerinde hizmet veren bir kafenin işletmeciler polislere sürpriz bir kutlama yaptı.

Çiğdem Sevinç

Yalova’da kavga ihbarında bulunan kafe işletmecisi 2 kadın polisleri pastayla karşılayarak sürpriz yaptı.

POLİSLER DE ŞAŞIRDI

Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıldönümü sebebiyle İsmet Acar Caddesi üzerinde hizmet veren bir kafenin işletmeciler polislere sürpriz bir kutlama yaptı. Kavga ihbarında bulunan işletme sahibi Feyze Geçer ve Burcu Adıyaman, kafelerine polis çağırdı. İhbar üzerine adrese gelen polisler pasta ve alkışlarla karşılandı. Polisler karşılaştıkları sürprizle büyük şaşkınlık yaşadı. Kutlama pastasını hep birlikte kesen emniyet mensupları, bu jestin kendilerini onurlandırdığını belirtti. Etkinliğe çevredeki esnaf da destek verdi.

"YÜZLERİNİ GÜLÜMSETMEK İSTEDİK"

İşletme sahibi Feyze Geçer ve Burcu Adıyaman, Polis Haftası dolayısıyla ufak bir sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Onları kavga var diye çağırdık. Alarm sistemimizi de devreye soktuk. Sağ olsunlar hemen geldiler. Bizler de onlara ufak bir sürpriz yapmak istedik. Yüzlerini gülümsetmek istedik. Teşekkür ederiz" dedi.

(İHA)

Yalova’da kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Yalova’da kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Yalova’da kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Yalova’da kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Yalova’da kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Yalova’da kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Yalova’da kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Yalova’da kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Yalova’da kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Yalova’da kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi

Yalova’da kavga ihbarına giden polislere pasta sürprizi
Anahtar Kelimeler:
polis
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