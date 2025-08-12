HABER

Kıskançlık krizinden 3 kişiyi yaraladı! Sevgilisine ve yakınlık kurduğu kadına bıçakla saldırdı

Taksim’de sevgilisiyle eğlenmek için gece kulübüne giden H.Ç., sevgilisinin yakınlık gösterdiği kadını kıskandı. Kıskançlık krizine giren kadın elindeki bıçakla kadını, sevgilisini ve kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi yaraladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan kadın tutuklandı.

Kıskançlık krizinden 3 kişiyi yaraladı! Sevgilisine ve yakınlık kurduğu kadına bıçakla saldırdı
Çiğdem Sevinç

Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana geldi.

Kıskançlık krizinden 3 kişiyi yaraladı! Sevgilisine ve yakınlık kurduğu kadına bıçakla saldırdı G1

Edinilen bilgiye göre H.Ç. isimli kadın sevgilisi Ö.B. ile birlikte gece kulübüne geldi. Burada eğlendikleri sırada M.Ü. isimli kadın Ö.B.’ye yakınlık gösterdi.

Kıskançlık krizinden 3 kişiyi yaraladı! Sevgilisine ve yakınlık kurduğu kadına bıçakla saldırdı G2

Bu durumdan rahatsız olan H.Ç., kıskançlık krizine girdi. İçeride çıkan tartışma bir anda caddeye taştı. Eline bıçak alan H.Ç., kıskandığı kadın M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmak isteyen C.A.‘yı bıçakla yaraladı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Kıskançlık krizinden 3 kişiyi yaraladı! Sevgilisine ve yakınlık kurduğu kadına bıçakla saldırdı G3

Olayın ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, kadının kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda H.Ç. olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Kıskançlık krizinden 3 kişiyi yaraladı! Sevgilisine ve yakınlık kurduğu kadına bıçakla saldırdı G4

Emniyete götürülen H.Ç.'nin ifadesinde "Sevgilimi kıskandığım için yaptım" dediği öğrenildi. Hakkındaki adli işlemler tamamlanan H.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kıskançlık krizinden 3 kişiyi yaraladı! Sevgilisine ve yakınlık kurduğu kadına bıçakla saldırdı G5

(DHA)

