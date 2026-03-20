Kızının sürdüğü tanka bindi: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gururu yüzüne yansıdı

Kuzey Kore’de gerçekleştirilen son askeri tatbikatta en dikkat çekici an, Kim Jong-un’un kızı Kim Ju Ae’nin bir tankı bizzat kullanması oldu. Devlet medyasında yayımlanan görüntülerde, Ju Ae’nin tankın sürücü bölümünden başını çıkararak aracı yönettiği, Kim’in ise tankın üzerinde onu izlediği görüldü.