Kızının sürdüğü tanka bindi: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gururu yüzüne yansıdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tankların kullanıldığı askeri tatbikatı kızı Kim Ju Ae ile birlikte izledi. Henüz genç yaşta olan Ju Ae’nin tank kullandığı görüntüler, “Liderliğe hazırlanıyor” yorumlarını yeniden gündeme taşıdı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Kuzey Kore’de gerçekleştirilen son askeri tatbikatta en dikkat çekici an, Kim Jong-un’un kızı Kim Ju Ae’nin bir tankı bizzat kullanması oldu. Devlet medyasında yayımlanan görüntülerde, Ju Ae’nin tankın sürücü bölümünden başını çıkararak aracı yönettiği, Kim’in ise tankın üzerinde onu izlediği görüldü.

Uzmanlara göre bu, Ju Ae’nin ilk kez doğrudan bir askeri aracı kullanırken görüntülenmesi olarak kayda geçti.

TATBİKATIN ÖTESİNDE: ARTAN ROL VE GÖRÜNÜRLÜK

Yaklaşık 13 yaşında olduğu değerlendirilen Kim Ju Ae, son dönemde babasıyla birlikte giderek daha fazla askeri etkinlikte yer alıyor.

Son haftalarda; atış taliminde tüfek ve tabanca kullanırken görüntülendi, çok namlulu roket sistemlerinin test edildiği canlı atışları izledi, silah fabrikası ziyaretlerine katıldı.

Ju Ae’nin bu faaliyetlerde yalnızca izleyici değil, aktif katılımcı olarak yer alması dikkat çekiyor.

2022’DEN BU YANA SİSTEMLİ BİR GÖRÜNÜRLÜK

Kim Ju Ae ilk kez 2022 yılında bir füze denemesi sırasında kamuoyunun karşısına çıktı. O tarihten bu yana askeri testler, törenler ve üst düzey ziyaretlerde düzenli olarak yer alıyor.

