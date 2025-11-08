SON DAKİKA | Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden kahreden bir haber geldi. Sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir parfüm deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, itfaiye yangına müdahale etti.

VALİ İLHAMİ AKTAŞ: 6 CAN KAYBI VAR, 1 KİŞİ YARALI

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Olay yerinden ilk kareler;

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır