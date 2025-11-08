HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA | Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm imalathanesinde çıkan yangın felakete dönüştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken acı haberler peş peşe geldi. Gelen ilk bilgilere göre Dilovası'ndaki parfüm deposundaki yangında 6 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden kahreden bir haber geldi. Sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir parfüm deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, itfaiye yangına müdahale etti.

SON DAKİKA | Kocaeli de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti 1

VALİ İLHAMİ AKTAŞ: 6 CAN KAYBI VAR, 1 KİŞİ YARALI

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Olay yerinden ilk kareler;
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

SON DAKİKA | Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti G1
SON DAKİKA | Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti G2
SON DAKİKA | Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti G3
SON DAKİKA | Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti G4
SON DAKİKA | Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti G5
Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli son dakika depo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.