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Manisalı sporculardan büyük başarı

Mersin’de gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda Manisa’yı temsil eden sporcular, önemli derecelerle döndü.

Mersin’de gerçekleştirilen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası’nda Manisa’yı temsil eden sporcular, önemli derecelerle döndü. Şampiyonaya 4’ü tabanca, 8’i tüfek olmak üzere toplam 12 sporcu ile katılan Manisa kafilesi, iki farklı kategoride Türkiye derecesi elde etti.

Yıldız Erkekler Tabanca kategorisinde yarışan Kağan Delibay, gösterdiği üstün performansla Türkiye ikincisi oldu ve büyük bir başarıya imza attı. Yıldız (B) Kadınlar kategorisinde mücadele eden Nisa Beren Koç ise Türkiye üçüncülüğünü kazanarak kürsüde yer aldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, genç sporcuların elde ettiği derecelerin gurur verici olduğunu belirterek sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Bu başarılarda emeği geçen antrenörlere, ailelere ve destek veren herkese teşekkür eden Öztürk, Manisa’nın atıcılık branşındaki yükselişinin önümüzdeki dönemlerde de artarak süreceğini ifade etti.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Manisalı sporculardan büyük başarı

Manisalı sporculardan büyük başarı

Manisalı sporculardan büyük başarı

Manisalı sporculardan büyük başarı

Manisalı sporculardan büyük başarı

Manisalı sporculardan büyük başarı

Manisalı sporculardan büyük başarı
Anahtar Kelimeler:
Manisa
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