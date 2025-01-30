HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Görüntüler yayınlandı! Jandarmadan 'buz' gibi eğitim! Eksi 25 derecede...

Görüntüler yayınlandı! Jandarmadan 'buz' gibi eğitim! Eksi 25 derecede...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
30.01.2025 09:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari eğitim hep çok merak ediliyor ancak sır gibi saklanıyor. Çok merak edilen eğitim anları bu sefer kameralar karşısında yapıldı. Jandarmaların zorlu eğitim anlarında çekilen bu fotoğraflar çok konuşulacak.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı SAK timi, zorlu kış şartlarında dalış eğitimi gerçekleştirdi.

-25'TE DALIŞ

-25'TE DALIŞ

SAK timi, Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da dalış eğitimi için hazırlıklarını tamamladı.

Tim, Palandöken ilçesine 20 kilometre uzaklıkta 2 bin 300 rakımdaki Tekederesi Göleti’ne gitti.

Yaklaşık 15 santimetre kalınlığındaki buz tabakasını kesen ekipler, eğitim dalışını gerçekleştirdi.

Jandarma SAK timi, kış şartlarına uyum için düzenlenen dalış eğitimini başarıyla tamamladı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Asker Fotoğraf Erzurum buz eğitim jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
78 kişi hayatını kaybetti, patron Halit Ergül'ün kendini kurtarmak için söylediği yalanı çalışanları ortaya çıkardı

78 kişi hayatını kaybetti, patron Halit Ergül'ün kendini kurtarmak için söylediği yalanı çalışanları ortaya çıkardı

Beslediği kedi kabusu yaşattı: 27 yaşındaki gencin gözleri kör oldu!

Beslediği kedi kabusu yaşattı: 27 yaşındaki gencin gözleri kör oldu!

İmamoğlu: Biz bu yola çıktık, artık bu yoldan dönüş yok

İmamoğlu: Biz bu yola çıktık, artık bu yoldan dönüş yok

Denizli'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ekip sevk edildi: 4 kişi hayatını kaybetti

Ünlü cips markası raflardan toplanıyor!

Ünlü cips markası raflardan toplanıyor!

G.Saray'ı elemişlerdi! Young Boys kabusu yaşadı... 24-3!

G.Saray'ı elemişlerdi! Young Boys kabusu yaşadı... 24-3!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.