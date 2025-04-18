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O ilde felaket günü! Üzücü tablosu ortaya çıktı: 50'den fazla evin çatısı uçmuş! Ağaçlar devrildi, tahtalar havada uçuştu

Van’ın Çatak ilçesinde 9 Nisan günü çevre halkı zor anlar yaşadı. Çatak ilçesinde etkili olan fırtına, Alacayır Mahallesi ve çevresindeki mezralarda ciddi hasara yol açtı. 50’den fazla evin çatısı uçtu, çok sayıda ceviz ve meyve ağacı devrildi.

Çiğdem Sevinç

Çatak ilçesinde 9 Nisan'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına, özellikle ilçe bağlı Alacayır Mahallesi ve bağlı Kavaklı, Baltacı, Tellikaya, Çermik, Aşağı ve Yukarı Küme Evleri mezralarında etkili oldu.

MAHALLE TAHRİP OLDU

MAHALLE TAHRİP OLDU

Fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ceviz ve meyve ağaçları devrildi. 300 hane ve 1200 nüfuslu Alacayır Mahallesi ve bağlı 5 mezrada Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalarda 50'den fazla evin çatısının uçtuğu, 100'den fazla ceviz ve meyve ağacının devrildiği tespit edildi.

"MAĞDUR OLAN AİLELERE DESTEK BEKLİYORUZ"

"MAĞDUR OLAN AİLELERE DESTEK BEKLİYORUZ"

Ayacayır Mahalle Muhtarı Erdaş Mantas, mahalle ve bağlı mezralarda büyük hasar meydana geldiğini belirterek, "Mahallemiz ve bağlı mezraların toplam 1200 nüfusu var. Buranın cevizi meşhurdur. Fırtına nedeniyle 100'den fazla ceviz ve meyve ağaçları devriydi, 50'den fazla evin çatısı uçtu. Ekipler buraya gelip hasar tespit çalışması yaptı. Yetkililerin mağdur olan ailelere destek olmalarını bekliyoruz" dedi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Van Fırtına çatı
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