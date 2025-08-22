Ölümler yine görülmeye başladı! İzmir'de panik katlandı: "47 yıldır ilk kez üst üste 2 yıl gördüm"

İzmir'de geçen yıl körfezdeki kirliliğe bağlı oluşan ve hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıkan pis koku bölgede etkisini sürdürürken balık ölümleri de başladı. Denizin renginin koyu kahverengiye döndüğünü belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar "Denizimiz maalesef çok kirli. Çok fazla plankton patlaması var" diyerek körfezin alarm verdiğini işaret etti.
İzmir Körfezi'nde geçen yıl toplu balık ölümleri sonrası bölgede hakim olan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla bu yıl da duyulmaya başladı.
Birkaç gün önce yayılan kötü koku sonrası körfezde balık ölümleri de başladı.
Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinde görülmeye başlayan irili ufaklı ölü balıklar su yüzeyine çıktı.
Bölgede kötü koku zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor.
TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar balık ölümlerinin de başladığını dile getirerek şöyle konuştu:
