Ölümler yine görülmeye başladı! İzmir'de panik katlandı: "47 yıldır ilk kez üst üste 2 yıl gördüm"

İzmir Körfezi'nden yayılan pis kokuya balık ölümlerinin eklenmesiyle bölgedeki tedirginlik arttı. 47 yıldır körfezle ilgili çalışma yürüttüğünü söyleyen Prof. Dr. Doğan Yaşar "İlk kez 2 yıl üst üste balık ölümü gördüm" diyerek durumun vahametine dikkat çekti. 2003 yılında yürütülen çalışmaların sonucunda denizin maviye dönüşünün basında "İzmir mucizesi" olarak yer bulduğunu söyleyen Yaşar kirliliğin nedenini ve çözümünü açıkladı.

İzmir'de geçen yıl körfezdeki kirliliğe bağlı oluşan ve hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıkan pis koku bölgede etkisini sürdürürken balık ölümleri de başladı. Denizin renginin koyu kahverengiye döndüğünü belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar "Denizimiz maalesef çok kirli. Çok fazla plankton patlaması var" diyerek körfezin alarm verdiğini işaret etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İZMİR KÖRFEZİ'NDE ALARM

İzmir Körfezi'nde geçen yıl toplu balık ölümleri sonrası bölgede hakim olan pis koku, hava sıcaklığının artmasıyla bu yıl da duyulmaya başladı.

Birkaç gün önce yayılan kötü koku sonrası körfezde balık ölümleri de başladı.

Özellikle Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinde görülmeye başlayan irili ufaklı ölü balıklar su yüzeyine çıktı.

Bölgede kötü koku zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor.

"İLK KEZ GÖRDÜM"

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar balık ölümlerinin de başladığını dile getirerek şöyle konuştu:

