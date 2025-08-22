Ölümler yine görülmeye başladı! İzmir'de panik katlandı: "47 yıldır ilk kez üst üste 2 yıl gördüm"

İzmir'de geçen yıl körfezdeki kirliliğe bağlı oluşan ve hava sıcaklığının artmasıyla yeniden ortaya çıkan pis koku bölgede etkisini sürdürürken balık ölümleri de başladı. Denizin renginin koyu kahverengiye döndüğünü belirten Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar "Denizimiz maalesef çok kirli. Çok fazla plankton patlaması var" diyerek körfezin alarm verdiğini işaret etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır