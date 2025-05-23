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Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki 2 kişi ormanlık alanda kazdığı yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Olay, 23.00 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ormanda yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan 2 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

METAN GAZININ TAHLİYESİ

Kurtarma çalışması başlatan ekiplerin öncelikle kuyuda bulunan metan gazının tahliyesi için çaba harcadığı öğrenildi. Kuyuda baygınlık geçiriği belirtilen ve hangi amaçla kazdıkları henüz öğrenilemeyen 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Güvenlik - Kocaeli -

Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Güvenlik - Kocaeli -

Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Güvenlik - Kocaeli -

Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Güvenlik - Kocaeli -

Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Güvenlik - Kocaeli -

Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Güvenlik - Kocaeli -

Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Güvenlik - Kocaeli -

Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Güvenlik - Kocaeli -

Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Güvenlik - Kocaeli -

Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı - Güvenlik - Kocaeli -
Anahtar Kelimeler:
Gebze kuyu
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