Ormanda kazdıkları kuyuda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Olay, 23.00 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre ormanda yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan 2 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

METAN GAZININ TAHLİYESİ

Kurtarma çalışması başlatan ekiplerin öncelikle kuyuda bulunan metan gazının tahliyesi için çaba harcadığı öğrenildi. Kuyuda baygınlık geçiriği belirtilen ve hangi amaçla kazdıkları henüz öğrenilemeyen 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır