Rio de Janeiro'da polis operasyonu! Şimdiye kadar böylesi görülmemişti... En az 64 kişi öldü

2016 Olimpiyatları, 2024 G20 zirvesi ve Temmuz ayında BRICS zirvesine ev sahipliği yapan Rio de Janeiro; gelecek hafta iklim değişikliğiyle mücadele eden belediye başkanlarının katılacağı C40 küresel zirvesine ve Prens William'ın Earthshot Ödülü'ne ev sahipliği yapacak. Ödül törenine pop yıldızı Kylie Minogue ve dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel gibi ünlüler katılacak.

Söz konusu programlar öncesi Brezilya polisi geniş çaplı operasyon başlattı.