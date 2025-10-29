Rio de Janeiro'da polis operasyonu! Şimdiye kadar böylesi görülmemişti... En az 64 kişi öldü

2016 Olimpiyatları, 2024 G20 zirvesi ve Temmuz ayında BRICS zirvesine ev sahipliği yapan Rio de Janeiro; gelecek hafta iklim değişikliğiyle mücadele eden belediye başkanlarının katılacağı C40 küresel zirvesine ve Prens William'ın Earthshot Ödülü'ne ev sahipliği yapacak. Ödül törenine pop yıldızı Kylie Minogue ve dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel gibi ünlüler katılacak.
Söz konusu programlar öncesi Brezilya polisi geniş çaplı operasyon başlattı.
Rio Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro şehrin uluslararası havalimanına yakın Alemao ve Penha favela komplekslerinde 2 bin 500 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyon hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu terörizmine karşı kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Söz konusu operasyonun şu anaa kadarki en ölümcül polis baskını olduğu açıklanırken, en az 64 kişinin öldüğü belirtildi.
Rio'nu yoksul ve yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinde operasyonlar sürerken, bölgeden silah sesleri ve dumanlar yükseliyor. Çetelerin zırhlı araçların ilerlemesini yavaşlatmak için arabaları yaktığı belirtildi.
Polis, şüphelilerin el bombalarıyla donatılmış drone'ları polise karşı kullandığını gösteren videolar yayınladı.
Görüntülerde ayrıca, silahlı kişilerin operasyon bölgesine yakın ormanlık bir alana kaçtığı da görülüyor.
