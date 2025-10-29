HABER

Rio de Janeiro'da polis operasyonu! Şimdiye kadar böylesi görülmemişti... En az 64 kişi öldü

Rio de Janeiro'da şimdiye kadarki en ölümcül polis operasyonu düzenlendi. Brezilya'dan gelen haberlere göre söz konusu operasyonlarda en az 64 kişi hayatını kaybetti. Operasyon, şehrin Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP30 ile ilgili küresel etkinliklere ev sahipliği yapmasından günler önce yapılırken; polisin büyük bir çeteyi hedef aldığı belirtildi.

Rio de Janeiro'da polis operasyonu! Şimdiye kadar böylesi görülmemişti... En az 64 kişi öldü
Devrim Karadağ

2016 Olimpiyatları, 2024 G20 zirvesi ve Temmuz ayında BRICS zirvesine ev sahipliği yapan Rio de Janeiro; gelecek hafta iklim değişikliğiyle mücadele eden belediye başkanlarının katılacağı C40 küresel zirvesine ve Prens William'ın Earthshot Ödülü'ne ev sahipliği yapacak. Ödül törenine pop yıldızı Kylie Minogue ve dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel gibi ünlüler katılacak.

Söz konusu programlar öncesi Brezilya polisi geniş çaplı operasyon başlattı.

Rio de Janeiro'da polis operasyonu! Şimdiye kadar böylesi görülmemişti... En az 64 kişi öldü G1

Rio Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro şehrin uluslararası havalimanına yakın Alemao ve Penha favela komplekslerinde 2 bin 500 güvenlik görevlisinin katıldığı operasyon hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu terörizmine karşı kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EN 64 KİŞİ ÖLDÜ

Rio de Janeiro'da polis operasyonu! Şimdiye kadar böylesi görülmemişti... En az 64 kişi öldü G2

Söz konusu operasyonun şu anaa kadarki en ölümcül polis baskını olduğu açıklanırken, en az 64 kişinin öldüğü belirtildi.

ARABALARI ATEŞE VERDİLER

Rio de Janeiro'da polis operasyonu! Şimdiye kadar böylesi görülmemişti... En az 64 kişi öldü G3

Rio'nu yoksul ve yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinde operasyonlar sürerken, bölgeden silah sesleri ve dumanlar yükseliyor.  Çetelerin zırhlı araçların ilerlemesini yavaşlatmak için arabaları yaktığı belirtildi.

EL BOMBALI DRONE'LAR

Rio de Janeiro'da polis operasyonu! Şimdiye kadar böylesi görülmemişti... En az 64 kişi öldü G4

Polis, şüphelilerin el bombalarıyla donatılmış drone'ları polise karşı kullandığını gösteren videolar yayınladı.

Rio de Janeiro'da polis operasyonu! Şimdiye kadar böylesi görülmemişti... En az 64 kişi öldü G5

Görüntülerde ayrıca, silahlı kişilerin operasyon bölgesine yakın ormanlık bir alana kaçtığı da görülüyor.

