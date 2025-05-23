Sakarya’nın Karadeniz kıyısı ışıl ışıl bir projeye kavuşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Karasu Yeni Mahalle’de başlattığı sahil düzenleme projesinde alt yapı çalışmaları ve zemin düzeltmeleri büyük ölçüde tamamlandı. Aydınlatma sistemleri, kent donatıları ve peyzaj düzenlemelerinin yer alacağı proje bölgedeki kıyı kesimine estetik bir kimlik kazandıracak. Ayrıca çalışma kapsamında bölgedeki ağaç popülasyonu iki katına çıkarılarak bölgedeki yeşil doku güçlendirilecek.

AYDINLATMA SİSTEMLERİ, YEŞİL ALANLAR VE PEYZAJ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Karadeniz kıyılarında başlattığı Karasu Yeni Mahalle Sahil Projesi’nde çalışmalar hızla sürüyor. Karasu’da sosyal yaşamı canlandıracak, doğayla uyumlu ve modern kıyı alanına kavuşturacak proje Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından kısa bir süre önce başlatılmıştı. Karadeniz kıyıları ile Sakarya Nehri’ni kavuşturan proje sahasında zemin düzenlemeleri ve altyapı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Alan düzenleme uygulamaları ve sulama hatlarının montajı çalışmalarına başlandı. Aydınlatma sistemleri, yeşil alanlar ve peyzaj için ise zemin hazırlığı yapılıyor.

"YAŞANABİLİR BİR SAHİL ALANI"

Büyükşehir Belediyesi her projede olduğu gibi Yeni Mahalle sahil düzenleme projesinde de yeşil alanlara özel bir önem veriyor. Proje çerçevesinde sahil alanındaki ağaçlandırma kapasitesi iki katına çıkarılarak daha geniş gölgelik alanlar oluşturulacak ve bölgedeki ‘yeşil doku’ güçlendirilerek önemli bir hassasiyet ortaya koyulacak. Ağaç popülasyonunu artıracak bitki dikimleriyle sahil boyunca doğayla iç içe bir yürüyüş ve dinlenme alanı oluşturulacak ve yalnızca deniziyle değil doğasıyla da öne çıkan bir cazibe merkezine hizmete açılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte sahilde hem gece hem de gündüz aktif olacak yürüyüş yolları, oturma alanları, modern aydınlatmalar ve kent donatıları yer alacak. Süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, "Karasu’ya kazandıracağımız sahil düzenleme projemizde çalışmalar hızla ilerliyor. İnşallah tamamlandığında Karadeniz kıyılarına, doğayla bütünleşen ve yaşanabilir bir sahil alanı kazandırmış olacağız" dedi.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır