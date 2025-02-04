Santorini'den kaçış! Ege'deki deprem fırtınası sonrası şimdi de yanardağ ve tsunami endişesi... Ek uçak seferleri kondu, gemiler art arda kalkıyor

Ege Denizi’nde deprem fırtınası yaşanıyor. Son bir haftada bölgede büyüklüğü 1,3 ile 4,8 arasında olan 400’den fazla deprem meydana geldi. Yaşanan depremler yer yer Türkiye'de de hissedildi.
Depremlerle birlikte Yunanistan adeta alarma geçerken; Santorini'de açık hava stadyumunda çadırlar kurulurken, polis ve itfaiye teyakkuz halinde. Özel afet müdahale ekipleri ve özel arama köpekleri hazır bekletiliyor.
Ada sakinlerine, büyük açık hava etkinliklerinden kaçınmaları ve başta kruvaziyer gemilerine hizmet veren Fira Limanı olmak üzere dört küçük limandan uzak durmaları tavsiye edildi.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, sarsıntıların ardından halka sükunet çağrısı yaptı.
Ev ve otel sahiplerine, şiddetli bir deprem durumunda büyük miktarda suyun binaları istikrarsızlaştırabileceği endişesiyle yüzme havuzlarını boşaltmaları yönünde talimat verildi. Feribot şirketleri, adadan ayrılan yabancı işçilerin sayısında artış olduğunu açıkladı. İngiltere hükümetinin seyahat tavsiyesinde, Yunan Sivil Savunma Bakanlığı tarafından depremler konusunda yayınlanan kılavuza atıfta bulunuldu. Yunanistan medyası, Ege Denizi’nde birkaç gündür art arda gelen depremlerle ilgili son durumu uzmanların yorumlarıyla aktardı.
Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vassilis Karastathis, 1-2 Şubat’ta hem sıklık hem de büyüklük açısından çok sayıda deprem kaydedildiğini ve bunların birçoğunun 4 büyüklüğünü aştığını söyledi. Karastathis “Hedeflediğimiz şey sismik aktivitede kademeli bir azalmadır, ancak şu anda bunun tam tersi gerçekleşiyor” dedi. Karastathis’e göre sismologların dikkati Kaldera'dan, aktivitenin tamamen tektonik nedenlere bağlandığı Anudros bölgesine kaydı.
Karastathis, bu sarsıntıları 1956 depremiyle karşılaştırmanın ise riskli olduğunu vurguladı. 9 Temmuz 1956’da meydana gelen Amorgos merkezli deprem 7,8 büyüklüğündeydi. 54 kişi bu depremde hayatını kaybetmiş, binaların yüzde 35'i yıkılmıştı.
Anafi Belediye Başkanı Iakovos Rousos, sarsıntıların ardından şu açıklamayı yaptı: "Sakiniz. Biz küçük bir ada'yız, birbirimizi tanıyoruz, hepimiz bir aradayız. Gün içinde birçok kez sarsılıyoruz, her geçen gün daha da şiddetleniyoruz, ama en zoru depremden önceki o yüksek uğultu, dün gece yoğun bir şekilde duyduğumuz bir şey." 1956 yılında Amorgos fayı büyük bir deprem yarattığında, adadaki hasarın asgari düzeyde olduğunu söyleyen Rousos, Atina Ulusal Gözlemevi'nden bir ekibin Anafi ve Amorgos'a giderek adalara yeni sismograflar yerleştireceğini söyledi. Belediye başkanı, "Bizimki Anafi helikopter pistine yerleştirilecek" diye ekledi. Selanik Aristoteles Üniversitesi Sismoloji Profesörü ve Santorini Yanardağı Çalışma ve İzleme Enstitüsü (IMPIS) yönetim kurulu başkanı Costas Papazachos "önleyici tedbirlerin alındığını" vurguladı ve "Panik yapmaya gerek yok. Ancak özellikle kalabalıklaşma konusunda tedbirlere ve talimatlara çok dikkatli uyulması gerekiyor" diye konuştu.
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