'Sarı serum' bir kez daha can aldı! Şifa bulmak için taktırıp adeta zehirleniyorlar... Uzmanlar uyarıyor ancak kimse dinlemiyor

Sarı Serum faciası bir kez daha can aldı. Uzmanların hastane dışı ortamlarda test yapılmadan takılmaması gerektiğine dair uyarıda bulunduğu bu serum, yanlış ellerde adeta şifa değil zehir saçıyor. Kontrolsüz takılan bu serum bu sefer de Yükselbaş ailesine acı yaşattı.
Olay, 17 Ocak'ta Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Gribal enfeksiyon geçiren, evli ve 2 çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, mahallesindeki eczacı kalfası M.M.'yi arayarak serum yapılmasını istedi.
M.M., iddiaya göre 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ve internette 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum hazırladı. Yüksekbaş'ın evine giden M.M., serumu uyguladı.
Yüksekbaş, bir süre sonra fenalaşınca ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekbaş, hastaneye kaldırdı. Yüksekbaş, 18 Ocak'ta yaşamını yitirdi.
Selinay Yüksekbaş'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bir kaç gün önce hayatını kaybeden iki çocuk babası Mehmet Gündoğan, 13 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği özel bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre; burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 2 farklı serum da bağlanmak için hazırlandı.
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