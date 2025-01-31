'Sarı serum' bir kez daha can aldı! Şifa bulmak için taktırıp adeta zehirleniyorlar... Uzmanlar uyarıyor ancak kimse dinlemiyor

Sarı Serum faciası bir kez daha can aldı. Uzmanların hastane dışı ortamlarda test yapılmadan takılmaması gerektiğine dair uyarıda bulunduğu bu serum, yanlış ellerde adeta şifa değil zehir saçıyor. Kontrolsüz takılan bu serum bu sefer de Yükselbaş ailesine acı yaşattı.