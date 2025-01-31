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  4. 'Sarı serum' bir kez daha can aldı! Şifa bulmak için taktırıp adeta zehirleniyorlar... Uzmanlar uyarıyor ancak kimse dinlemiyor

'Sarı serum' bir kez daha can aldı! Şifa bulmak için taktırıp adeta zehirleniyorlar... Uzmanlar uyarıyor ancak kimse dinlemiyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.01.2025 15:00
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Son dönemin gündeminden düşmeyen 'sarı serum' ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Bir haftada iki kişinin birden canını alan ve halk arasında 'atom' olarak da bilinen bu serum şimdi de 2 çocuk annesi Selinay Yüksekbaş'ı hayattan kopardı. Uzmanlar, doktor gözetimi ve tetkik olmadan, hastane dışı ortamlarda takılan bu serum için uyarıda bulunuyor.

Sarı Serum faciası bir kez daha can aldı. Uzmanların hastane dışı ortamlarda test yapılmadan takılmaması gerektiğine dair uyarıda bulunduğu bu serum, yanlış ellerde adeta şifa değil zehir saçıyor. Kontrolsüz takılan bu serum bu sefer de Yükselbaş ailesine acı yaşattı.

ECZACI KALFASI EVE GELİP TAKMIŞ

ECZACI KALFASI EVE GELİP TAKMIŞ

Olay, 17 Ocak'ta Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Gribal enfeksiyon geçiren, evli ve 2 çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, mahallesindeki eczacı kalfası M.M.'yi arayarak serum yapılmasını istedi.

M.M., iddiaya göre 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ve internette 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum hazırladı. Yüksekbaş'ın evine giden M.M., serumu uyguladı.

KISA SÜRE SONRA FENALAŞTI

KISA SÜRE SONRA FENALAŞTI

Yüksekbaş, bir süre sonra fenalaşınca ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekbaş, hastaneye kaldırdı. Yüksekbaş, 18 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

Selinay Yüksekbaş'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

Bir kaç gün önce hayatını kaybeden iki çocuk babası Mehmet Gündoğan, 13 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği özel bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre; burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 2 farklı serum da bağlanmak için hazırlandı.

Anahtar Kelimeler:
Eczacı şifa uzman zehir sarı serum atom
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'Sarı serum' bir kez daha can aldı!

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