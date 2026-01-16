Şarj aletlerinizi çöpe atmaya hazır olun! Telefonunuzun şarjı '50 yıl' gidebilir

Günümüz dünyasında giderek artan sayıda telefonda silikon-karbon bataryalar kullanılıyor. Bu teknoloji, standart boyutlu bir akıllı telefonda 7.000-9.000 mAh aralığında kapasitelere sahip bataryaların kullanılmasına olanak tanıyor. Daha geleneksel lityum-iyon bataryalar, üreticilerin cihazı kalınlaştırmak zorunda kalmadığı zaman nadiren 5.500 mAh'in üzerine çıkabiliyor.
TechRadar'da yer alan habere göre, silikon-karbon bataryalar akıllı telefon tarihinde gördüğümüz en büyük batarya sıçramasına olanak tanısa da, üzerinde çalışılan ve daha da etkileyici bir pil ömrü veya başka avantajlar sunabilecek başka batarya teknolojileri de var.
Şu anda geliştirilmekte ve araştırılmakta olan birçok batarya teknolojisi arasında, katı hal bataryalar akıllı telefonlarda kendine yer bulmaya en yakın olanlar gibi görünüyor; zira şimdiden şirketlerin bu teknolojiye sahip başka tür ürünleri tanıttığı görülüyor. Üstelik elektrikli araç üreticileri de katı hal bataryaları deniyor.
Ancak bunların powerbank'lerde kullanımı konumuzla daha alakalı çünkü bunlar tıpkı bir akıllı telefon gibi küçük boyutlu cihazlar. Bu da katı hal pillerin telefonlarda da iyi çalışabileceğini gösteriyor.
Katı hal bataryalar, lityum-iyon pillerde kullanılan sıvı elektrolitler yerine katı veya jel elektrolit kullanıyor. Bu da daha yüksek enerji yoğunluğuna izin veriyor, böylece cihazın kapladığı alanı artırmadan daha yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip olunabiliyor.
Bu piller ayrıca daha yavaş bozuluyor; örneğin bu teknoloji katılarak üretilen bir powerbank, en az 1.000 şarja kadar kapasitesinin %80'inden fazlasını korumayı vaat ediyor. Oysa çoğu lityum-iyon pil, yaklaşık 300-500 şarj döngüsünden sonra bu seviyenin altına düşüyor.
Nükleer bataryaları yakın zamanda akıllı telefonlara güç verirken görmemiz pek olası değil, ancak bu, bir gün gerçekleşebilir. Bu bataryalar, telefonu şarj etmeye gerek kalmadan 50 yıl boyunca çalışır durumda tutma potansiyeline sahip.
Bu, şarj cihazlarına veya powerbank'lere gerek kalmayacağı anlamına geliyor ve pil şarj edilmediği için tekrarlanan şarjlarla kapasitesinin düşmesi de söz konusu olmayacak.
Her ne kadar kulağa bilim-kurgu gibi gelse de aslında nükleer bataryalar halihazırda mevcut. Ancak mevcut tasarımlar büyük, ağır, pahalı olduğu ve çok fazla ısı ürettiği için genellikle uzay araçları ve otomatik bilimsel istasyonlar vb. için kullanılıyorlar.
Yine de bazı şirketler bu sorunları çözmek üzerinde çalışıyor; örneğin bir şirket, bu pilleri başarıyla küçülttüğünü ve bir gün telefonlarda kullanmayı planladığını iddia ediyor.
Bu listedeki teknolojilerin çoğu bir gün herhangi bir telefon tarafından veya tüm telefonlar tarafından potansiyel olarak kullanılabilecek olsa da, şirketlerin kendi telefonlarının öne çıkmasına yardımcı olmak için tescilli teknolojiler geliştirdiğini de görebiliriz. Bunun bir örneği ise iPhone'un mucidi Apple.
2023 yılında sektör kaynakları Apple'ın tam da bunun üzerinde, yani kendine özgü bir batarya teknolojisi üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Bu kaynaklar pillerin nasıl çalışacağına dair ayrıntı vermese de, performansı artırmak için iletken bir malzeme olarak karbon nanotüplerin kullanılabileceğini söylemişlerdi.
Bununla birlikte, söz konusu rapor bu pillerin 2025 yılında cihazlarda görüneceğini öne sürüyordu ki bu gerçekleşmedi. Belki de kaynaklar yanılıyordu ya da Apple bir engele takıldı. Bu nedenle, bunları görüp göremeyeceğimiz veya ne zaman göreceğimiz belirsiz.
Yapısal bataryalar, basitçe anlatmak gerekirse; pilin telefonun çerçevesi veya kasası olarak da işlev görebildiği bir batarya türü. Bu batarya türünün, telefon üreticilerinin mevcut alanı daha iyi kullanmalarına olanak tanırken, telefonların ağırlığını azaltabileceği ve ayrı bir pil bileşenine ihtiyaç duymayacakları için onları çok daha ince hale getirebileceği düşünülüyor.
Şu ana kadar araştırmacılar yapısal pilleri öncelikle elektrikli arabalar gibi araçlarda kullanmaya odaklanmış durumda, ancak bu teknoloji bir gün kredi kartı kadar ince cep telefonlarına öncülük edebilir. Tabii diğer bazı bileşenler de inceltilirse. Çünkü bu noktada iş daha ince batarya ile bitmiyor.
Grafen bataryalar, grafen ve katı hal malzemelerinin bir kombinasyonunu kullanıyor. Daha hızlı şarj, artırılmış kapasiteler ve daha yavaş bozulma vaat ediyorlar. Böylece daha fazla şarj döngüsüne dayanabiliyorlar.
Bu piller şu anda mevcut olsa da çoğu kullanım senaryosu için aşırı derecede pahalılar. Ancak 2030'ların ortalarına gelindiğinde fiyatların bu pillerin elektrikli araçlarda yaygın kullanımını görmeye başlayacak kadar düşebileceği öne sürülüyor.
Akıllı telefonlardan bahsedilmiyor ancak bu pilin avantajları, uygun fiyatlı hale geldiklerinde telefonlar için de iyi bir uyum sağlayabileceklerini gösteriyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum