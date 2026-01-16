Şarj aletlerinizi çöpe atmaya hazır olun! Telefonunuzun şarjı '50 yıl' gidebilir

Şu anda geliştirilmekte ve araştırılmakta olan birçok batarya teknolojisi arasında, katı hal bataryalar akıllı telefonlarda kendine yer bulmaya en yakın olanlar gibi görünüyor; zira şimdiden şirketlerin bu teknolojiye sahip başka tür ürünleri tanıttığı görülüyor. Üstelik elektrikli araç üreticileri de katı hal bataryaları deniyor.

Ancak bunların powerbank'lerde kullanımı konumuzla daha alakalı çünkü bunlar tıpkı bir akıllı telefon gibi küçük boyutlu cihazlar. Bu da katı hal pillerin telefonlarda da iyi çalışabileceğini gösteriyor.

Katı hal bataryalar, lityum-iyon pillerde kullanılan sıvı elektrolitler yerine katı veya jel elektrolit kullanıyor. Bu da daha yüksek enerji yoğunluğuna izin veriyor, böylece cihazın kapladığı alanı artırmadan daha yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip olunabiliyor.

Bu piller ayrıca daha yavaş bozuluyor; örneğin bu teknoloji katılarak üretilen bir powerbank, en az 1.000 şarja kadar kapasitesinin %80'inden fazlasını korumayı vaat ediyor. Oysa çoğu lityum-iyon pil, yaklaşık 300-500 şarj döngüsünden sonra bu seviyenin altına düşüyor.

