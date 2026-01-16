HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Şarj aletlerinizi çöpe atmaya hazır olun! Telefonunuzun şarjı '50 yıl' gidebilir

Uzun bir süredir neredeyse her akıllı telefon aynı tip bataryayı, yani lityum-iyon bataryayı kullanıyor. Bu bataryalar işini gayet iyi yapıyor yapmasına ancak telefonların diğer bileşenleri büyük ölçüde gelişirken, batarya ömrü konusunda geliştirmeler hayal edildiği gibi günlerce belki de aylarca şarj gerektirmeyen bir kullanım sunmuyor ve çoğu telefon genelde günlük olarak şarj edilmek zorunda. Fakat bu durum artık değişmeye başlıyor.

Şarj aletlerinizi çöpe atmaya hazır olun! Telefonunuzun şarjı '50 yıl' gidebilir
Enes Çırtlık

Günümüz dünyasında giderek artan sayıda telefonda silikon-karbon bataryalar kullanılıyor. Bu teknoloji, standart boyutlu bir akıllı telefonda 7.000-9.000 mAh aralığında kapasitelere sahip bataryaların kullanılmasına olanak tanıyor. Daha geleneksel lityum-iyon bataryalar, üreticilerin cihazı kalınlaştırmak zorunda kalmadığı zaman nadiren 5.500 mAh'in üzerine çıkabiliyor.

SİLİKON-KARBON SADECE BİR BAŞLANGIÇ!

TechRadar'da yer alan habere göre, silikon-karbon bataryalar akıllı telefon tarihinde gördüğümüz en büyük batarya sıçramasına olanak tanısa da, üzerinde çalışılan ve daha da etkileyici bir pil ömrü veya başka avantajlar sunabilecek başka batarya teknolojileri de var.

İŞTE BİR GÜN TELEFONUNUZA GÜÇ VEREBİLECEK 5 BATARYA TEKNOLOJİSİ

1. KATI HAL BATARYALAR

Şarj aletlerinizi çöpe atmaya hazır olun! Telefonunuzun şarjı '50 yıl' gidebilir G1

Şu anda geliştirilmekte ve araştırılmakta olan birçok batarya teknolojisi arasında, katı hal bataryalar akıllı telefonlarda kendine yer bulmaya en yakın olanlar gibi görünüyor; zira şimdiden şirketlerin bu teknolojiye sahip başka tür ürünleri tanıttığı görülüyor. Üstelik elektrikli araç üreticileri de katı hal bataryaları deniyor.

Ancak bunların powerbank'lerde kullanımı konumuzla daha alakalı çünkü bunlar tıpkı bir akıllı telefon gibi küçük boyutlu cihazlar. Bu da katı hal pillerin telefonlarda da iyi çalışabileceğini gösteriyor.

Katı hal bataryalar, lityum-iyon pillerde kullanılan sıvı elektrolitler yerine katı veya jel elektrolit kullanıyor. Bu da daha yüksek enerji yoğunluğuna izin veriyor, böylece cihazın kapladığı alanı artırmadan daha yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip olunabiliyor.

Bu piller ayrıca daha yavaş bozuluyor; örneğin bu teknoloji katılarak üretilen bir powerbank, en az 1.000 şarja kadar kapasitesinin %80'inden fazlasını korumayı vaat ediyor. Oysa çoğu lityum-iyon pil, yaklaşık 300-500 şarj döngüsünden sonra bu seviyenin altına düşüyor.

2. NÜKLEER BATARYALAR

Şarj aletlerinizi çöpe atmaya hazır olun! Telefonunuzun şarjı '50 yıl' gidebilir G2

Nükleer bataryaları yakın zamanda akıllı telefonlara güç verirken görmemiz pek olası değil, ancak bu, bir gün gerçekleşebilir. Bu bataryalar, telefonu şarj etmeye gerek kalmadan 50 yıl boyunca çalışır durumda tutma potansiyeline sahip.

Bu, şarj cihazlarına veya powerbank'lere gerek kalmayacağı anlamına geliyor ve pil şarj edilmediği için tekrarlanan şarjlarla kapasitesinin düşmesi de söz konusu olmayacak.

Her ne kadar kulağa bilim-kurgu gibi gelse de aslında nükleer bataryalar halihazırda mevcut. Ancak mevcut tasarımlar büyük, ağır, pahalı olduğu ve çok fazla ısı ürettiği için genellikle uzay araçları ve otomatik bilimsel istasyonlar vb. için kullanılıyorlar.

Yine de bazı şirketler bu sorunları çözmek üzerinde çalışıyor; örneğin bir şirket, bu pilleri başarıyla küçülttüğünü ve bir gün telefonlarda kullanmayı planladığını iddia ediyor.

3. APPLE'A ÖZGÜ BİR BATARYA TEKNOLOJİSİ

Şarj aletlerinizi çöpe atmaya hazır olun! Telefonunuzun şarjı '50 yıl' gidebilir G3

Bu listedeki teknolojilerin çoğu bir gün herhangi bir telefon tarafından veya tüm telefonlar tarafından potansiyel olarak kullanılabilecek olsa da, şirketlerin kendi telefonlarının öne çıkmasına yardımcı olmak için tescilli teknolojiler geliştirdiğini de görebiliriz. Bunun bir örneği ise iPhone'un mucidi Apple.

2023 yılında sektör kaynakları Apple'ın tam da bunun üzerinde, yani kendine özgü bir batarya teknolojisi üzerinde çalıştığını iddia etmişti. Bu kaynaklar pillerin nasıl çalışacağına dair ayrıntı vermese de, performansı artırmak için iletken bir malzeme olarak karbon nanotüplerin kullanılabileceğini söylemişlerdi.

Bununla birlikte, söz konusu rapor bu pillerin 2025 yılında cihazlarda görüneceğini öne sürüyordu ki bu gerçekleşmedi. Belki de kaynaklar yanılıyordu ya da Apple bir engele takıldı. Bu nedenle, bunları görüp göremeyeceğimiz veya ne zaman göreceğimiz belirsiz.

4. YAPISAL BATARYALAR

Şarj aletlerinizi çöpe atmaya hazır olun! Telefonunuzun şarjı '50 yıl' gidebilir G4

Yapısal bataryalar, basitçe anlatmak gerekirse; pilin telefonun çerçevesi veya kasası olarak da işlev görebildiği bir batarya türü. Bu batarya türünün, telefon üreticilerinin mevcut alanı daha iyi kullanmalarına olanak tanırken, telefonların ağırlığını azaltabileceği ve ayrı bir pil bileşenine ihtiyaç duymayacakları için onları çok daha ince hale getirebileceği düşünülüyor.

Şu ana kadar araştırmacılar yapısal pilleri öncelikle elektrikli arabalar gibi araçlarda kullanmaya odaklanmış durumda, ancak bu teknoloji bir gün kredi kartı kadar ince cep telefonlarına öncülük edebilir. Tabii diğer bazı bileşenler de inceltilirse. Çünkü bu noktada iş daha ince batarya ile bitmiyor.

5. GRAFEN BATARYALAR

Şarj aletlerinizi çöpe atmaya hazır olun! Telefonunuzun şarjı '50 yıl' gidebilir G5

Grafen bataryalar, grafen ve katı hal malzemelerinin bir kombinasyonunu kullanıyor. Daha hızlı şarj, artırılmış kapasiteler ve daha yavaş bozulma vaat ediyorlar. Böylece daha fazla şarj döngüsüne dayanabiliyorlar.

Bu piller şu anda mevcut olsa da çoğu kullanım senaryosu için aşırı derecede pahalılar. Ancak 2030'ların ortalarına gelindiğinde fiyatların bu pillerin elektrikli araçlarda yaygın kullanımını görmeye başlayacak kadar düşebileceği öne sürülüyor.

Akıllı telefonlardan bahsedilmiyor ancak bu pilin avantajları, uygun fiyatlı hale geldiklerinde telefonlar için de iyi bir uyum sağlayabileceklerini gösteriyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon pil batarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.