Sevgilisini kalbinden bıçakladı, arkadaşıyla mesajlaştı! Kan donduran cinayette mesajlar ortaya çıktı

Olaydan iki saat önce kardeşiyle mesajlaştıklarını ifade eden Doğan Günkan (31) ise "Kızla aran nasıl, diye sordum. 'Ağabey aramız bozuk' dedi. Saat 20.30 civarıydı. İki saat sonra mesaj attım, cevap gelmedi. Sabaha karşı saat 4’te bana telefon geldi ve polis kardeşimin kız arkadaşı ile tartıştığını, ağır yaralı olduğunu söyledi. Hemen Niğde'ye yola çıktık. Hastaneye gittiğimizde kardeşimin vefat ettiğini öğrendik. Emniyete gittiğimizde ise kız arkadaşının bunu yaptığını söylediler. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Hakan, kız arkadaşıyla eve gidiyor. Evde arkadaşları da var. Odada kız, Hakan'ı bıçakladıktan sonra başında bekliyor. Sonra bir kız arkadaşını arayıp Hakan'ı bıçakladığını söylüyor. Kızla mesajları da var. Sonra diğer odadaki arkadaşlarının yanına gidip onlara bıçakladığını söylüyor. Biz o evde bulunan herkesten şikayetçiyiz" dedi.