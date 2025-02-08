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  4. Sevgilisini kalbinden bıçakladı, arkadaşıyla mesajlaştı! Kan donduran cinayette mesajlar ortaya çıktı

Sevgilisini kalbinden bıçakladı, arkadaşıyla mesajlaştı! Kan donduran cinayette mesajlar ortaya çıktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.02.2025 11:28
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Üniversite öğrencisi iki sevgilinin tartışmaları alevlenince kavgaya dönüştü. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Pelin Üçtepe, 25 yaşındaki sevgilisi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Hakan Günkan'ı kalbinden bıçakladı. Pelin Üçtepe'nin cinayetin ardından bir arkadaşıyla mesajları ortaya çıktı.

Olay, 2 Şubat'ta Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Pelin Üçtepe, sevgilisiyle birlikte 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitti. Çift arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Pelin Üçtepe cebinden çıkardığı bıçağı, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi olan sevgilisinin kalbine sapladı.

Yan odadaki arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan Günkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Günkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pelin Üçtepe ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Günkan'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana’da toprağa verildi.

ÖLMEDEN 2 SAAT ÖNCE 'KIZ ARKADAŞIMLA ARAMIZ BOZUK' DEMİŞ

ÖLMEDEN 2 SAAT ÖNCE 'KIZ ARKADAŞIMLA ARAMIZ BOZUK' DEMİŞ

Adana'da yaşayan Mehmet (59) ve Yıldız (53) Günkan çifti, oğullarının üniversite okumak için Niğde'ye gittiğini ve öğretmenlik hayali olan, başarılı, sakin bir genç olduğunu söyledi.

Olaydan iki saat önce kardeşiyle mesajlaştıklarını ifade eden Doğan Günkan (31) ise "Kızla aran nasıl, diye sordum. 'Ağabey aramız bozuk' dedi. Saat 20.30 civarıydı. İki saat sonra mesaj attım, cevap gelmedi. Sabaha karşı saat 4’te bana telefon geldi ve polis kardeşimin kız arkadaşı ile tartıştığını, ağır yaralı olduğunu söyledi. Hemen Niğde'ye yola çıktık. Hastaneye gittiğimizde kardeşimin vefat ettiğini öğrendik. Emniyete gittiğimizde ise kız arkadaşının bunu yaptığını söylediler. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Hakan, kız arkadaşıyla eve gidiyor. Evde arkadaşları da var. Odada kız, Hakan'ı bıçakladıktan sonra başında bekliyor. Sonra bir kız arkadaşını arayıp Hakan'ı bıçakladığını söylüyor. Kızla mesajları da var. Sonra diğer odadaki arkadaşlarının yanına gidip onlara bıçakladığını söylüyor. Biz o evde bulunan herkesten şikayetçiyiz" dedi.

'BU KIZ İLE İLİŞKİSİNİ TASVİP ETMEMİŞTİM'

'BU KIZ İLE İLİŞKİSİNİ TASVİP ETMEMİŞTİM'

Kız kardeşi Fatma Dolaş da Pelin Üçtepe'nin daha önce tanışmak için bir kez evlerine geldiğini ve o zaman da Hakan'a agresif davranışlarda bulunduğuna şahit olduklarını belirterek, "Ben bu kız ile ilişkisini tasvip etmemiştim. Buraya geldiğinde de kardeşimin omzuna birkaç kez yumruk attı. Bu kız iyi birine benzemiyor, diyerek ayrılmasını istedim. Benim kardeşim toprağa girdi. Kardeşimi melek gibiydi. O kızın en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Pelin Üçtepe'nin cinayetin hemen ardından saat 00.00 sıralarında bir kız arkadaşını telefonla arayıp sevgilisini bıçakladığını söylediği, ardından da böyle bir şey olmadığını belirttiği mesajları ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
üniversite bıçak konuşmak mesaj sevgili
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