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Sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmıştı! Güney Kore'de Yoon Suk Yeol başkanlık konutundan ayrıldı

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, görevden alınmasından 1 hafta sonra resmi başkanlık konutundan ayrıldı. Duygusal anlar yaşayan Yoon Suk Yeol, kendisini uğurlayan destekçileriyle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada Yeol "Şimdi artık sıradan bir vatandaş olarak hayata geri döneceğim" dedi.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi’nin ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden aldığı eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, görevden alınmasından 1 hafta sonra resmi başkanlık konutundan ayrılarak özel ikametgahına taşındı. Başkanlık konutundan ayrılan Yoon Suk Yeol, başkanlık konutu önünde bekleyen yüzlerce destekçisi ile bir araya geldi. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan destekçileriyle tek tek selamlaşan Yoon Suk Yeol, duygusal anlar yaşadı. Destekçileriyle hatıra fotoğrafı da çektiren Yoon Suk Yeol’a bir destekçisi "Kore’yi yeniden büyük yap" yazılı kırmızı bir şapka hediye etti.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

10'DAN FAZLA KEDİ VE KÖPEĞİNİ DE YANINA ALDI

10'DAN FAZLA KEDİ VE KÖPEĞİNİ DE YANINA ALDI

Yoon Suk Yeol, destekçileriyle bir araya gelmesinin ardından araca binerek resmi başkanlık konutundan uzaklaştı. Eski devlet başkanının taşınması sırasında yoğun güvenlik önlemleri alınması dikkat çekerken, Yoon Suk Yeol’un özel ikametgahının çevresine en az 280 polisin konuşlandırıldığı öğrenildi. Eşiyle birlikte başkent Seul’deki 37 katlı binadaki özel ikametgahında yaşayacak olan Yoon Suk Yeol, 10’dan fazla kedi ve köpeğini de yanına aldı.

"SIRADAN BİR VATANDAŞ OLARAK HAYAITMA GERİ DÖNECEĞİM"

"SIRADAN BİR VATANDAŞ OLARAK HAYAITMA GERİ DÖNECEĞİM"

Görevden alınan Yoon Suk Yeol, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Şimdi artık sıradan bir vatandaş olarak hayata geri döneceğim ve milletimize ve halkımıza hizmet etmek için yeni bir yol arayacağım" dedi.

GÜNEY KORE SANDIK BAŞINA GİDİYOR

GÜNEY KORE SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim kararı ile siyasi karmaşıklığın yaşandığı Güney Kore’de geçtiğimiz hafta Yoon Suk Yeol'un görevden resmen alınmasının ardından 60 gün içinde seçime gidilecek. Güney Kore halkının 3 Haziran’da erken seçim için sandık başında olması bekleniyor.

Görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, tahliye edildiği 8 Mart’tan bu yana kamuoyunun karşısına çıkmadı. Anayasa Mahkemesi'nin 4 Nisan'da verdiği görevden alma kararına da katılmayan Yoon Suk Yeol, hapiste bulunduğu sürede iktidar partisinin üyeleri ve destekçileri tarafından sık sık ziyaret edildi.

HAKKINDA AZİL SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

HAKKINDA AZİL SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğunu" savunarak 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis’te çoğunluğu elinde bulunduran muhalefet ise Yoon’un görevden alınmasını öngören bir azil önergesini meclise sunmuştu. Önergenin mecliste kabul edilmesiyle Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 15 Ocak'ta tutuklanarak ifade vermeye götürülen Yoon, hakkındaki azil süreci tamamlanmadan tutuklanan ilk Güney Kore Devlet Başkanı olmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kore
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