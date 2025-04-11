Sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmıştı! Güney Kore'de Yoon Suk Yeol başkanlık konutundan ayrıldı

Güney Kore Anayasa Mahkemesi’nin ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden aldığı eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, görevden alınmasından 1 hafta sonra resmi başkanlık konutundan ayrılarak özel ikametgahına taşındı. Başkanlık konutundan ayrılan Yoon Suk Yeol, başkanlık konutu önünde bekleyen yüzlerce destekçisi ile bir araya geldi. Kendisine sevgi gösterisinde bulunan destekçileriyle tek tek selamlaşan Yoon Suk Yeol, duygusal anlar yaşadı. Destekçileriyle hatıra fotoğrafı da çektiren Yoon Suk Yeol’a bir destekçisi "Kore’yi yeniden büyük yap" yazılı kırmızı bir şapka hediye etti.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır