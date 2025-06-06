Yangın saat 17.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi'nde Trasburgap Caddesi'ndeki çöp ve hurdaların depolandığı açık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede alana yayıldı. Bölgeden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile söndürüldü.
(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İstanbul - Silivri'de hurdalık alandaki yangın 3 saatte söndürüldü
İstanbul - Silivri'de hurdalık alandaki yangın 3 saatte söndürüldü - Güvenlik - İstanbul -
İstanbul - Silivri'de hurdalık alandaki yangın 3 saatte söndürüldü - Güvenlik - İstanbul -
İstanbul - Silivri'de hurdalık alandaki yangın 3 saatte söndürüldü - Güvenlik - İstanbul -
İstanbul - Silivri'de hurdalık alandaki yangın 3 saatte söndürüldü - Güvenlik - İstanbul -
İstanbul - Silivri'de hurdalık alandaki yangın 3 saatte söndürüldü - Güvenlik - İstanbul -
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