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Son dakika: Maltepe'de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var…

Maltepe'de 7 katlı bir binanın alttaki 3 katında çökme meydana geldi. Binada mahsur kalanların tahliye edilmesi için ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor. Meydana gelen çökmeyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Enkazdan 6 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı öğrenilirken; 6 kişiden 4'ü ile temas sağlandı.

Son dakika: Maltepe'de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var…

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Binada kalanların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 1


Binanın çökmeden önceki hali

Yan yatan üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 2

BİNADA 12 DAİRE VARMIŞ

3 katı çöken binada 12 dairenin bulunduğu ve 33 kişinin yaşadığı tespit edildi.

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 3

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Meydana gelen çökmeyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 4

Valilikten yapılan açıklamada, '08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir' ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 5

İSTANBUL VALİSİ GÜL: "5 KİŞİ KURTARILDI, ENKAZDAKİ 7 KİŞİNİN 4'ÜYLE TEMAS SAĞLANDI"

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine geldi. Gül, yaptığı açıklamada son bilgileri paylaştı:

"Buradaki bina 1987 yılında yapılmış. Toplam 12 daire var. 33 kişi kayıtlı. 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor.

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 6

Şu ana kadar 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. 5 kişi kurtarıldı. 7 kişiden 4'ü ile temas sağlandı. 3 kişiyi de arama kurtarma çalışmaları sürüyor."

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 7

Çalışmalar sürüyor.

BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

İlerleyen dakikalarda enkaz altından bir kişinin daha kurtarılmasıyla yaralı kurtarılanların sayısı 7'ye yükseldi. İçeride mahsur kalanların sayısı 6 oldu. Mahsur kalanlardan 6 yaşındaki çocuk ile göz teması sağlandığı öğrenildi.

BAKAN KURUM: DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin."

Son dakika: Maltepe de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… 8

Olay yerinden ilk kareler;

BAKAN ÇİFTÇİ VE BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan çöken binayla ilgili açıklama geldi.

Bakan Çiftçi'nin paylaşımı şu şekilde:

Bakan Kurum ise şu ifadelerde bulundu:

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Son dakika: Maltepe'de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… G1
Son dakika: Maltepe'de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… G2
Son dakika: Maltepe'de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… G3
Son dakika: Maltepe'de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… G4
Son dakika: Maltepe'de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var… G5
Anahtar Kelimeler:
Maltepe bina yıkım
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
düşünün deprem olsa ne olacak
İstanbul eski şehir ve binaları hepsi çürük bir deprem olsa Allah korusun hepsi çöker
Tövbeee
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