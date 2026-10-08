Son dakika: Maltepe'de 7 katlı binada çökme! Mahsur kalanlar var…

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Binada kalanların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Binanın çökmeden önceki hali

Yan yatan üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

BİNADA 12 DAİRE VARMIŞ

3 katı çöken binada 12 dairenin bulunduğu ve 33 kişinin yaşadığı tespit edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Meydana gelen çökmeyle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, '08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi Doğu sokakta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir' ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: "5 KİŞİ KURTARILDI, ENKAZDAKİ 7 KİŞİNİN 4'ÜYLE TEMAS SAĞLANDI"

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine geldi. Gül, yaptığı açıklamada son bilgileri paylaştı:

"Buradaki bina 1987 yılında yapılmış. Toplam 12 daire var. 33 kişi kayıtlı. 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor.

Şu ana kadar 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. 5 kişi kurtarıldı. 7 kişiden 4'ü ile temas sağlandı. 3 kişiyi de arama kurtarma çalışmaları sürüyor."

Çalışmalar sürüyor.

BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

İlerleyen dakikalarda enkaz altından bir kişinin daha kurtarılmasıyla yaralı kurtarılanların sayısı 7'ye yükseldi. İçeride mahsur kalanların sayısı 6 oldu. Mahsur kalanlardan 6 yaşındaki çocuk ile göz teması sağlandığı öğrenildi.

BAKAN KURUM: DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin."

Olay yerinden ilk kareler;

BAKAN ÇİFTÇİ VE BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan çöken binayla ilgili açıklama geldi.

Bakan Çiftçi'nin paylaşımı şu şekilde:

MALTEPE’DE TÜM İMKÂNLARIMIZLA SAHADAYIZ İstanbul Maltepe’de meydana gelen bina çökmesinin ardından, ilgili tüm kurumlarımızın koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle ve aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, binanın üst katlarında bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor. Önceliğimiz, enkaz altında bulunan her bir vatandaşımıza ulaşmak ve onları sağlıkla ailelerine kavuşturmaktır. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 Mülkiye Müfettişimiz çalışmalara başlamıştır. Allah, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmayı ve onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. @TC_icisleri @AFADBaskanlik — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) October 8, 2026

Bakan Kurum ise şu ifadelerde bulundu:

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından, Valiliğimiz koordinasyonunda İl Müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Devletimiz tüm kurumları ve imkânlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden, büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah yaralılarımıza acil şifalar versin. — Murat KURUM (@murat_kurum) October 8, 2026

Kaynak: DHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır