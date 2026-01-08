HABER

Teknolojinin kalbi CES 2026'da atıyor! Yapay zekadan insansı robotlara hepsi Las Vegas'ta

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026, Las Vegas'ta kapılarını açtı. Venetian Expo Center'da devam eden fuarda, yapay zekadan robotiğe, dijital sağlıktan enerjiye kadar birçok alanda inovatif ürünler sergileniyor.

Enes Çırtlık

Teknoloji takviminin en önemli haftasındayız. ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve yaygın olarak "eğlencenin başkenti" olarak anılan Las Vegas, şu sıralar dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026'ya ev sahipliği yapıyor.

LAS VEGAS'TA "CES 2026" RÜZGARI!

Kapılarını geçtiğimiz günlerde açan CES 2026, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta bulunan Venetian Expo Center'da devam ediyor.

Teknolojinin kalbi CES 2026 da atıyor! Yapay zekadan insansı robotlara hepsi Las Vegas ta 1

CES 2026, küresel şirketlerin yanı sıra yenilikçi girişimlerin son teknolojilerine sahne oluyor.

Fuarda, hükümet liderleri, sektör yöneticileri, yatırımcıları ve uluslararası medya temsilcilerinin aralarında bulunduğu binlerce katılımcı, Las Vegas'ta yeni nesil teknolojileri deneyimleme imkanı buluyor.

Teknolojinin kalbi CES 2026 da atıyor! Yapay zekadan insansı robotlara hepsi Las Vegas ta 2

Fuarda yapay zeka başta olmak üzere robotik, moda, dijital sağlık, mobilite, enerji, erişilebilirlik ve daha birçok alanda inovatif ürünler sergileniyor.

Fuarda, ziyaretçilerin ilgisine sunulan insansı robotlardan giyilebilir cihazlara, otonom sürüş teknolojilerinden akıllı ev aletlerine kadar birçok inovatif ürünün geleceğin teknolojilerine yön vermesi bekleniyor.

Teknolojinin kalbi CES 2026'da atıyor! Yapay zekadan insansı robotlara hepsi Las Vegas'ta G1
Teknolojinin kalbi CES 2026'da atıyor! Yapay zekadan insansı robotlara hepsi Las Vegas'ta G2
Teknolojinin kalbi CES 2026'da atıyor! Yapay zekadan insansı robotlara hepsi Las Vegas'ta G3
Teknolojinin kalbi CES 2026'da atıyor! Yapay zekadan insansı robotlara hepsi Las Vegas'ta G4
Teknolojinin kalbi CES 2026'da atıyor! Yapay zekadan insansı robotlara hepsi Las Vegas'ta G5
