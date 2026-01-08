Teknolojinin kalbi CES 2026'da atıyor! Yapay zekadan insansı robotlara hepsi Las Vegas'ta

Teknoloji takviminin en önemli haftasındayız. ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve yaygın olarak "eğlencenin başkenti" olarak anılan Las Vegas, şu sıralar dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026'ya ev sahipliği yapıyor.

LAS VEGAS'TA "CES 2026" RÜZGARI!

Kapılarını geçtiğimiz günlerde açan CES 2026, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas'ta bulunan Venetian Expo Center'da devam ediyor.

CES 2026, küresel şirketlerin yanı sıra yenilikçi girişimlerin son teknolojilerine sahne oluyor.

Fuarda, hükümet liderleri, sektör yöneticileri, yatırımcıları ve uluslararası medya temsilcilerinin aralarında bulunduğu binlerce katılımcı, Las Vegas'ta yeni nesil teknolojileri deneyimleme imkanı buluyor.

Fuarda yapay zeka başta olmak üzere robotik, moda, dijital sağlık, mobilite, enerji, erişilebilirlik ve daha birçok alanda inovatif ürünler sergileniyor.

Fuarda, ziyaretçilerin ilgisine sunulan insansı robotlardan giyilebilir cihazlara, otonom sürüş teknolojilerinden akıllı ev aletlerine kadar birçok inovatif ürünün geleceğin teknolojilerine yön vermesi bekleniyor.

İŞTE CES 2026'DAN DİKKAT ÇEKEN KARELER