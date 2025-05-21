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35 ilde anket yapıldı gündem yaratacak sonuçlar geldi! Terörsüz Türkiye süreci partileri nasıl etkiledi?

Türkiye, siyasetin gündeminde yaşanan hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Bir yandan Terörsüz Türkiye süreci diğer yandan Türkiye'nin uluslararası çatışmaların çözümü noktasındaki etkin rolü vatandaşların oy eğilimlerini etkiledi. ORC Araştırma 35 ilde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Sonuçlar bir hayli dikkat çekici... Listede İstanbul, Ankara ve İzmir'in de sonuçları var.

ORC Araştırma 15 ille başlattığı anket çalışmasını 35 ile çıkarttı. Siyasetin gündeme oldukça hareketli geçmeye devam ederken vatandaşlar da siyasi eğilimlerini partilerin yaklaşımlarına göre şekillendiriyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin de büyük gayretleriyle gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye sürecinin toplumda nasıl çıktıları olacağı ise merak konusu. Sürecin AK Parti, MHP ve CHP oylarında bariz değişiklikler yaşattığı da anket verilerine yansıdı.

İşte merakla beklenen "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun 35 ildeki yansımaları!

Merakla beklenen anket sonuçları paylaşıldı! İstanbul, Ankara, İzmir... Dikkat çeken veriler

ADANA

ADANA

ANKARA

ANKARA

ANTALYA

ANTALYA

AYDIN

AYDIN

BALIKESİR

BALIKESİR
Anahtar Kelimeler:
seçim CHP MHP ORC Araştırma ak parti anket
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