35 ilde anket yapıldı gündem yaratacak sonuçlar geldi! Terörsüz Türkiye süreci partileri nasıl etkiledi?

ORC Araştırma 15 ille başlattığı anket çalışmasını 35 ile çıkarttı. Siyasetin gündeme oldukça hareketli geçmeye devam ederken vatandaşlar da siyasi eğilimlerini partilerin yaklaşımlarına göre şekillendiriyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin de büyük gayretleriyle gerçekleştirilen Terörsüz Türkiye sürecinin toplumda nasıl çıktıları olacağı ise merak konusu. Sürecin AK Parti, MHP ve CHP oylarında bariz değişiklikler yaşattığı da anket verilerine yansıdı.

İşte merakla beklenen "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusunun 35 ildeki yansımaları!