Trabzon'daki sel sonrası tablo gün ağarınca ortaya çıktı! Kayıp bir kişi aranıyor

Trabzon'da dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır