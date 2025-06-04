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Trabzon'daki sel sonrası tablo gün ağarınca ortaya çıktı! Kayıp bir kişi aranıyor

Trabzon'da dün meydana gelen sel, kaya düşmesi ve heyelanlara da neden oldu. Birçok aracın suya gömüldüğü bazı noktalarda temizlik ve onarım çalışmaları sürdüren, sel sularına kapıldığı üzerinde durulan 72 yaşındaki Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları sürüyor.

Trabzon'da dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 1 saatte metrekareye düşen 63 kilogram yağış nedeniyle; cadde ve sokaklar, suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Şiddetli sağanak nedeniyle Toklu Mahallesi'nden geçen Devlet Sahil Yolu sel sularıyla dolarak, ulaşıma kapandı, park halindeki araçlar suya gömüldü, birçok sürücü, mahsur kaldı.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polisleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.

Belediye ve Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla sel sularından arındırılan sahil yolu yeniden trafiğe açıldı.

SEL GİTTİ ÇAMUR KALDI

SEL GİTTİ ÇAMUR KALDI

Ekiplerin müdahalesiyle araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, su basan iş yerleri ve bodrum katlardaki evlerde temizlik çalışmaları, devam ediyor.

Yüksek kesimli bazı mahallelerde toprak kaymaları nedeniyle yollar ile tarım arazileri zarar gördü. Zarar gören araçlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
sel Trabzon
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