HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump gözdağı vermişti, Venezuela'dan gelen görüntüler dikkat çekti! Gönüllü olarak silahlandılar...

ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle bir anda tüm dünyanın gözünün çevrildiği Venezuela'dan gelen görüntüler dikkat çekti. genelinde siviller, gönüllü askeri eğitime girerken; Ulusal Bolivarcı Milis Gücü de geniş çaplı tatbikat başlattı.

Trump gözdağı vermişti, Venezuela'dan gelen görüntüler dikkat çekti! Gönüllü olarak silahlandılar...
Devrim Karadağ

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta düzenlenen özel harekat kursuna, ülkenin farklı bölgelerinden gönüllü gençler katıldı. Katılımcılar tatbikat kapsamında tüfeklerle eğitim alırken, zaman zaman göz yaşartıcı gaz eşliğinde koşarak dayanıklılık ve reflekslerini geliştirmeye çalıştı.

Sekiz milyondan fazla üyesi bulunan milis güçlerinin katıldığı tatbikatın, Caracas yönetimi tarafından “ülkenin savunma kapasitesini güçlendirme ve halkın kararlılığını gösterme” amacıyla düzenlendiği beirtildi.

Trump gözdağı vermişti, Venezuela dan gelen görüntüler dikkat çekti! Gönüllü olarak silahlandılar... 1

TRUMP'TAN VENEZUELA'YA GÖZDAĞI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik “gözdağı” vermişti. Trump, Karayipler’deki Amerikan donanma unsurlarının görevlerine devam edeceğini belirterek, uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Venezuela’ya yeni saldırılar düzenleyebileceklerini ima etmişti.

Trump gözdağı vermişti, Venezuela dan gelen görüntüler dikkat çekti! Gönüllü olarak silahlandılar... 2

***İşte tüm dünyanın konuştuğu kareler;

Trump gözdağı vermişti, Venezuela'dan gelen görüntüler dikkat çekti! Gönüllü olarak silahlandılar... G1
Trump gözdağı vermişti, Venezuela'dan gelen görüntüler dikkat çekti! Gönüllü olarak silahlandılar... G2
Trump gözdağı vermişti, Venezuela'dan gelen görüntüler dikkat çekti! Gönüllü olarak silahlandılar... G3
Trump gözdağı vermişti, Venezuela'dan gelen görüntüler dikkat çekti! Gönüllü olarak silahlandılar... G4
Trump gözdağı vermişti, Venezuela'dan gelen görüntüler dikkat çekti! Gönüllü olarak silahlandılar... G5
Anahtar Kelimeler:
Venezuela ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.