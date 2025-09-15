Trump gözdağı vermişti, Venezuela'dan gelen görüntüler dikkat çekti! Gönüllü olarak silahlandılar...

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta düzenlenen özel harekat kursuna, ülkenin farklı bölgelerinden gönüllü gençler katıldı. Katılımcılar tatbikat kapsamında tüfeklerle eğitim alırken, zaman zaman göz yaşartıcı gaz eşliğinde koşarak dayanıklılık ve reflekslerini geliştirmeye çalıştı.

Sekiz milyondan fazla üyesi bulunan milis güçlerinin katıldığı tatbikatın, Caracas yönetimi tarafından “ülkenin savunma kapasitesini güçlendirme ve halkın kararlılığını gösterme” amacıyla düzenlendiği beirtildi.

TRUMP'TAN VENEZUELA'YA GÖZDAĞI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik “gözdağı” vermişti. Trump, Karayipler’deki Amerikan donanma unsurlarının görevlerine devam edeceğini belirterek, uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Venezuela’ya yeni saldırılar düzenleyebileceklerini ima etmişti.

***İşte tüm dünyanın konuştuğu kareler;