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  4. Trump hızlı başladı! Yeni kararnameleri imzaladı, 78'ini iptal etti... 1600 kişiye af çıkardı! Açık açık soruldu: "İlk günden diktatör mü oldunuz?"

Trump hızlı başladı! Yeni kararnameleri imzaladı, 78'ini iptal etti... 1600 kişiye af çıkardı! Açık açık soruldu: "İlk günden diktatör mü oldunuz?"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.01.2025 07:02
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ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, yeniden seçilerek 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray'a geri döndü. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan yeni ABD Başkanı Trump; çok sayıda kararnameyi imzaladı. Biden döneminden 78 kararnameyi iptal eden Trump, Kongre baskınına karışmaktan ceza alan yaklaşık 1600 kişi için af çıkardı. Trump "İlk günden diktatör mü oldunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

ABD Başkanı Trump, Kongrede gerçekleştirilen yemin töreninin ardından gittiği Capital One Arena spor kompleksinde, binlerce destekçisiyle bir araya geldi. Soğuk hava nedeniyle dış mekanda düzenlenecek geçit törenini kapalı alana aldıran Trump, burada yaptığı teşekkür konuşmasının ardından görevine adeta hızlı başladı.

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Bu kararlar olumlu bir değişim getirir.
37.7% (1670 oy)
Bunlar endişe verici adımlar.
25.7% (1137 oy)
Durumu daha iyi analiz etmek lazım.
16.9% (748 oy)
Sadece Trump'ın söylemlerine güvenmemeliyiz.
19.8% (876 oy)

ÇOK SAYIDA KARARNAMEYE İMZA ATTI

ÇOK SAYIDA KARARNAMEYE İMZA ATTI

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk gününde eski başkan Joe Biden yönetiminin iç politikadan dış politikaya kadar birçok alandaki icraatlarını geçersiz kılan çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.

BIDEN'A TEPKİ GÖSTERDİ

BIDEN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Biden'ın son saatlerinde kendi aile üyelerini affetmesine de tepki gösteren Trump, bu konu hakkında daha çok eleştiri yapacağını söyledi.

KONGRE BASKINI SANIKLARINA AF

KONGRE BASKINI SANIKLARINA AF

Trump, seçim kampanyaları sırasında dile getirdiği vaadini tutarak, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanarak yargılanması devam eden veya ceza almış yaklaşık 1600 kişi için af kararnamesi çıkardı.

6 Ocak olaylarıyla ilgili suçlanan kişiler için “bunlar rehine” diyen Trump, kararnameyi imzalarken “Açıkçası, bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor.” diye konuştu.

22 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

22 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Trump’ın af çıkardığı mahkumlar arasında 22 yıl hapis cezası alan Proud Boys adlı grubun lideri Enrique Tarrio da bulunuyor. 42 yaşındaki Tarrio, Kongre baskınındaki rolü nedeniyle kışkırtıcı komplo ve diğer suçlardan yargılanarak 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tarrio, 6 Ocak baskını davalarında en uzun hapis cezası alan kişi olarak kayıtlara geçmişti.

UKRAYNA VE İSRAİL POLİTİKALARINA VURGU

UKRAYNA VE İSRAİL POLİTİKALARINA VURGU

Trump, konuşmasının bir bölümünde Biden yönetiminin Ukrayna ve İsrail politikalarını da eleştirerek kendisi başkan olsaydı, Ukrayna savaşının ve 7 Ekim 2023 saldırılarının hiç yaşanmayacağını ileri sürdü.

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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