Trump hızlı başladı! Yeni kararnameleri imzaladı, 78'ini iptal etti... 1600 kişiye af çıkardı! Açık açık soruldu: "İlk günden diktatör mü oldunuz?"

KONGRE BASKINI SANIKLARINA AF

Trump, seçim kampanyaları sırasında dile getirdiği vaadini tutarak, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanarak yargılanması devam eden veya ceza almış yaklaşık 1600 kişi için af kararnamesi çıkardı.

6 Ocak olaylarıyla ilgili suçlanan kişiler için “bunlar rehine” diyen Trump, kararnameyi imzalarken “Açıkçası, bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor.” diye konuştu.