Trump'ın tarife hamlesine misilleme! Çin'den karşılık geldi: "ABD'nin tehdidi hata üstüne hata"

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD’nin planladığı yeni tarifelerin ‘tamamen temelsiz ve tipik bir tek taraflı zorbalık uygulaması’ olduğu ve bu adımın Çin’e karşı bir ‘şantaj’ niteliği taşıdığı ifade edildi. Daha önce ABD'nin vergi artışlarına karşı misilleme amaçlı gümrük vergileri uygulayan Çin, son açıklamasında bu tür önlemlerin sürebileceğine işaret ederek, “Çin'in aldığı karşı önlemler, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumayı ve uluslararası ticaret düzenini sürdürmeyi amaçlıyor. Bu önlemler tamamen meşrudur. ABD’nin tarifeleri artırma tehdidi hata üstüne hatadır ve bir kez daha şantajcı tutumunu gözler önüne sermektedir. Çin, bu dayatmaları asla kabul etmeyecek, ABD ısrar ederse, Çin sonuna kadar mücadele edecektir” ifadelerine yer verildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır