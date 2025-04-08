HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Trump'ın tarife hamlesine misilleme! Çin'den karşılık geldi: "ABD'nin tehdidi hata üstüne hata"

Çin, Başkan Donald Trump'ın Çin ithalatına ek yüzde 50 gümrük vergisi koyma ‘tehdidinde’ bulunmasının ardından kendi çıkarlarını korumak için ABD'ye karşı ‘sonuna kadar mücadele edeceğini’ ve karşı önlemler alacağını söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD’nin planladığı yeni tarifelerin ‘tamamen temelsiz ve tipik bir tek taraflı zorbalık uygulaması’ olduğu ve bu adımın Çin’e karşı bir ‘şantaj’ niteliği taşıdığı ifade edildi. Daha önce ABD'nin vergi artışlarına karşı misilleme amaçlı gümrük vergileri uygulayan Çin, son açıklamasında bu tür önlemlerin sürebileceğine işaret ederek, “Çin'in aldığı karşı önlemler, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumayı ve uluslararası ticaret düzenini sürdürmeyi amaçlıyor. Bu önlemler tamamen meşrudur. ABD’nin tarifeleri artırma tehdidi hata üstüne hatadır ve bir kez daha şantajcı tutumunu gözler önüne sermektedir. Çin, bu dayatmaları asla kabul etmeyecek, ABD ısrar ederse, Çin sonuna kadar mücadele edecektir” ifadelerine yer verildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Çin, Trump'ın tarifelerine yönelik 'kararlı karşı tedbirler alacağını' bildirdi

Çin, Trump'ın tarifelerine yönelik 'kararlı karşı tedbirler alacağını' bildirdi - Dış Haberler - -

Çin, Trump'ın tarifelerine yönelik 'kararlı karşı tedbirler alacağını' bildirdi - Dış Haberler - -

Çin, Trump'ın tarifelerine yönelik 'kararlı karşı tedbirler alacağını' bildirdi - Dış Haberler - -

Çin, Trump'ın tarifelerine yönelik 'kararlı karşı tedbirler alacağını' bildirdi - Dış Haberler - -

Çin, Trump'ın tarifelerine yönelik 'kararlı karşı tedbirler alacağını' bildirdi - Dış Haberler - -

Çin, Trump'ın tarifelerine yönelik 'kararlı karşı tedbirler alacağını' bildirdi - Dış Haberler - -
Anahtar Kelimeler:
Çin Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MEB düğmeye bastı! Yaz tatili erkene mi çekiliyor? İşte planlanan tarih…

MEB düğmeye bastı! Yaz tatili erkene mi çekiliyor? İşte planlanan tarih…

Necati Şaşmaz, Özgür Özel'in boykot listesindeki o mekana gidip paylaşım yaptı

Necati Şaşmaz, Özgür Özel'in boykot listesindeki o mekana gidip paylaşım yaptı

Ahmet Hakan da beklemiyordu! 'Tel Aviv' çıkışı canlı yayına damga vurdu

Ahmet Hakan da beklemiyordu! 'Tel Aviv' çıkışı canlı yayına damga vurdu

Tarih belli oldu, bu kez Letonya'dan geliyor! 40 kentte kar yağacak

Tarih belli oldu, bu kez Letonya'dan geliyor! 40 kentte kar yağacak

3 çocuk annesi eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

3 çocuk annesi eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü! İfadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.