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  4. Türkiye'nin kıyılarındaki tsunami riski metre metre belirlendi! En fazla risk bu bölgelerde

Türkiye'nin kıyılarındaki tsunami riski metre metre belirlendi! En fazla risk bu bölgelerde

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
17.02.2025 13:02
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Ege Denizi'nde yaşanan depremler herkesi tedirgin etmiş durumda. Özellikle tsunami noktasında gelen uyarılar dikkat çekerken, Doç. Dr. Ceyhun Özçelik konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu ve "İzmir, Kuşadası ve Güllük Körfezi'nde taşkın risk alanları oldukça geniş alan kaplıyor ancak İzmir'in iç körfezde bulunması ve Ege kıyı şeridinin de adalar tarafından korunması nedeniyle bu bölgelerde tsunami riski düşük. En fazla risk ise Bodrum'un güneyinde, Datça'nın uç kesimlerinde" dedi.

Ege Denizi'nde yaşanan depremler herkesi tedirgin etmiş durumda. Özellikle tsunami noktasında gelen uyarılar dikkat çekerken, Doç. Dr. Ceyhun Özçelik konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN 3 TARAFINDAKİ KIYILAR DENİZ TAŞKINLARINA KARŞI RİSK ALTINDA"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi (CBS-UZAL) Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Ege Denizi'nde Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınasıyla ilgili Yunanistan ve Türkiye kıyılarında tsunamiden etkilenecek taşkın alanlarının metre metre yer aldığı harita geliştirdi. Haritaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Özçelik, Türkiye'nin 3 tarafındaki kıyıların doğal olarak deniz taşkınlarına karşı risk altında olduğunu söyledi.

"RİSK ALANLARINI 5, 10 VE 20 METRE TAŞKIN ZONLARI ŞEKLİNDE BELİRLEDİK"

"RİSK ALANLARINI 5, 10 VE 20 METRE TAŞKIN ZONLARI ŞEKLİNDE BELİRLEDİK"
28 Ocak'tan bu yana Santorini Adası etrafında sismik aktivitenin devam ettiğine dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bu nedenle gerek Yunanistan kıyıları gerekse ülkemiz kıyıları, Ege'deki adalarla birlikte olmak üzere tsunami riski altında. 6 Şubat depremi sonrasında İskenderun kıyılarında haftalarca deniz taşkınları oldu. Muğla'nın Köyceğiz kıyısında, İzmir Körfezi'nde, Ege ve Akdeniz kıyılarının çeşitli noktalarında da deniz taşkınlarını görmekteyiz. Bu noktada deniz taşkın risk alanlarını, 5, 10 ve 20 metre taşkın zonları şeklinde belirledik. Bunun için ileri yer gözlem uydusu ALOS verilerini kullandık. Araştırmacılarımız ve halkımız için alansal veri seti oluşturduk" dedi.

"EN ÖNEMLİ UNSUR AFETTEN ÖNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASIDIR"

"EN ÖNEMLİ UNSUR AFETTEN ÖNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASIDIR"
Doç. Dr. Özçelik, "2011'de Japonya'nın Tohoku depremi sonrasında Tokyo Üniversitesi bünyesinde tsunamik etkilerin nerede gözükebileceği yönünde araştırmalar yapmıştık. Biz, bu noktada afet öncesinde bu çalışmayı yapabilmiş olmamız bakımından biraz daha şanlıyız. Afet yönetimin en önemli unsuru afetten önce yapılan çalışmalar ve gerekli tedbirlerin alınmasıdır" diye konuştu.

"10 VE 20 METRELİK RİSK ZONLARI GENİŞ ALANLAR KAPLIYOR"

"10 VE 20 METRELİK RİSK ZONLARI GENİŞ ALANLAR KAPLIYOR"
Doç. Dr. Özçelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ege kıyılarını değerlendirsek Foça'dan başlayarak Bayraklı, İzmir ve Urla Yarımadası etrafından 10 metrelik ve 20 metrelik risk zonları geniş alanlar kaplıyor.

BU BÖLGELER 5 VE 10 METRELİK DENİZ TAŞKINLARI RİSK BÖLGESİNDE YER ALIYOR

BU BÖLGELER 5 VE 10 METRELİK DENİZ TAŞKINLARI RİSK BÖLGESİNDE YER ALIYOR

İleriye gittiğimiz zaman Kuşadası, Latmos Körfezi, karşısında Sisam Adası, aşağıya indimiz zaman Didim, Güllük Körfezi, Gümüşlük, Turgutreis, Bodrum, Akyaka, Ören, Turgut, Marmaris, Köyceğiz, Sarıgerme ile Fethiye'nin 5 ve 10 metrelik deniz taşkınları risk bölgesinde yer aldığı görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi Türkiye Yunanistan tsunami
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