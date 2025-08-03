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Türkiye’yi korkutan tehlike! İzmir’den gelen görüntüler endişelendirdi: Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı

İzmir'de barajda su seviyesi düşünce eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı. İzmir’de genelinde kuraklık nedeniyle su kesintileri de başlarken İZSU verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi. İşte İzmir’den gelen o görüntüler…

Türkiye’yi korkutan tehlike! İzmir’den gelen görüntüler endişelendirdi: Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı.

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Türkiye’yi korkutan tehlike! İzmir’den gelen görüntüler endişelendirdi: Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı G1

Bölgede azalan yağışlar ve yaz döneminde artan su tüketimi, Çeşme'nin su ihtiyacını karşılayan ana kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin ciddi oranda gerilemesine neden oldu.

Türkiye’yi korkutan tehlike! İzmir’den gelen görüntüler endişelendirdi: Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı G2

Barajda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi.

Türkiye’yi korkutan tehlike! İzmir’den gelen görüntüler endişelendirdi: Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı G3

Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, dronla görüntülendi.

Türkiye’yi korkutan tehlike! İzmir’den gelen görüntüler endişelendirdi: Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı G4

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi.

Türkiye’yi korkutan tehlike! İzmir’den gelen görüntüler endişelendirdi: Eski İzmir-Çeşme kara yolu yeniden ortaya çıktı G5

İZSU'dan yapılan açıklamada, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle ilçede 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisi uygulandığı bildirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
İzmir kuraklık baraj yol
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