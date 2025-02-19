Uzman isimden 'tehlikeli virüs' uyarısı: "Vakaların pik noktasına ulaştık" Ciddi solunum yetmezliği yapıyor!

Doç. Dr. Mustafa Doğan, mevcut influenza virüsünün semptomlarını ve şiddetini biraz daha uzun sürdürdüğü için vaka sayılarının yüksek olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Doğan, "Her yıl kış aylarında grip olgularında bir artış yaşanabilmekte. Bu yıl da yine yaklaşık bir ay kadar önce başlayan ve vaka sayılarında artışla seyreden bir süreci yaşamaktayız. Bu sürecin pik noktasına ulaştık, şu an yatay eğimdeyiz, diyebiliriz. Ama var olan vaka sayıları da mevsim normallerinin biraz üzerinde olduğunu hissettirmekte. Neden üzerinde olduğunu hissediyoruz?