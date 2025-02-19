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  4. Uzman isimden 'tehlikeli virüs' uyarısı: "Vakaların pik noktasına ulaştık" Ciddi solunum yetmezliği yapıyor!

Uzman isimden 'tehlikeli virüs' uyarısı: "Vakaların pik noktasına ulaştık" Ciddi solunum yetmezliği yapıyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.02.2025 14:51
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Kış aylarında zaman zaman artan influenza virüsü etkisini yoğun bir şekilde göstermeye devam ediyor. İnfluenza ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının tehlikelerine ilişkin uzmanlar tarafından sık sık uyarılar yapılıyor. Ateş, nefes darlığı, inatçı öksürük varsa vakit kaybetmeden doktora başvurun. NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, grip vakalarında yaşanan artışın pik noktasına ulaştığını, artık yatay eğimde seyrettiğini söyledi.

Doç. Dr. Mustafa Doğan, mevcut influenza virüsünün semptomlarını ve şiddetini biraz daha uzun sürdürdüğü için vaka sayılarının yüksek olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Doğan, "Her yıl kış aylarında grip olgularında bir artış yaşanabilmekte. Bu yıl da yine yaklaşık bir ay kadar önce başlayan ve vaka sayılarında artışla seyreden bir süreci yaşamaktayız. Bu sürecin pik noktasına ulaştık, şu an yatay eğimdeyiz, diyebiliriz. Ama var olan vaka sayıları da mevsim normallerinin biraz üzerinde olduğunu hissettirmekte. Neden üzerinde olduğunu hissediyoruz?

Mevcut influenza virüsü enfeksiyonu biraz daha semptom ve şiddetini uzun sürdürebilmekte. Daha uzun süren, üç haftayı bulan öksürükler, ciltte eklem ve kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk, kişinin normal hayatına dönmesini biraz geciktirmekte, hayat konforu ve kalitesini olumsuz etkileyebilmekte. Bu da vaka sayılarını daha yüksekmiş gibi hissedilmesine sebebiyet veriyor" dedi.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIF OLUŞU SEMPTOMLARIN DÜZEYİNİ ETKİLER'

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ZAYIF OLUŞU SEMPTOMLARIN DÜZEYİNİ ETKİLER'

Özellikle bağışıklık sistemindeki zayıflık nedeniyle bazı kişilerde hastalığın ağır seyredebildiğini belirten Doç. Dr. Doğan, "Biraz da immüniteyle alakalı. Virüsün vücut üzerinde oluşturmuş olduğu etki, bizim verdiğimiz yanıt, hastalığın şiddetini, semptomların düzeyini etkileyebilmekte. Belki uzun süre böyle bir virüsle karşı karşıya kalmamamız, pandeminin oluşturmuş olduğu durum bu süreçte farklı etkenlerin gribe yol açması, bu yıl influenzanın biraz daha şiddetli geçirilmesine ya da kendi yaptığı bir iç mutasyon da buna sebebiyet veriyor olabilir" diye konuştu.

RİSKLİ GRUPLARDA GRİP DAHA AĞIR GEÇİRİYOR

RİSKLİ GRUPLARDA GRİP DAHA AĞIR GEÇİRİYOR

Doç. Dr. Doğan, KOAH, kanser ya da kalp rahatsızlığı olan kişilerde de hastalığın ağır geçtiğini ifade ederek, "Özellikle altta yatan hastalığı olan, eşlik eden, hastalığı olanların çok ağır geçebiliyor. Bunlar; KOAH, koroner arter hastalığı, inme yaşamış olan kişiler, bağışıklık sistemini baskılayan kanser veya immünolojik diğer problemleri olanlar, bağışıklık sistemini zayıflatan ilaç kullanan kişilerde grip daha ağır geçirilebilir.

Daha ağır geçirilmemesi adına sezon başında bu tür riskli grupta yer alan kişilerin aşılanmasını önleriz. Bu tür kişiler bu hastalığa yakalandığında toplumdaki normal bireylerden daha ağır atlatırlar. Daha ciddi bir solunum yetmezliği geçirirler. Hatta bu kişiler influenzaya bağlı olarak diğer bakterilerin de araya girmesi ile komplike zatürre yaşayabilir. Bu durumlar da bu kişilerin de yoğun bakıma olan ihtiyacını ve yoğun bakımdaki yatış sürelerinin uzamasına neden olabilir. İlave hasta yükü, var olan yoğun bakım yatak, doluluk oranını arttırır" dedi.

'SARI SERUM SEMPTOMLARIN RAHATLATILMASI İÇİN KULLANILIR'

'SARI SERUM SEMPTOMLARIN RAHATLATILMASI İÇİN KULLANILIR'

Son günlerde yaşanan ölümlerle gündeme gelen sarı serumla ilgili de konuşan Doç. Dr. Doğan, "Bazen algı gerçeğin önünde gider. Sarı serum aslında semptomatik tedavi amacıyla kullanılan, grip hastalığında tedaviden daha ziyade bazı semptomların rahatlatılması için kullanılan bir uygulama. Bu uygulama maalesef çok popüler bir hale gelmesi, sağlık profesyonellerinin önerilerinin dışında, hastaların da bizzat bu taleple ilgili sağlık kurumlarına başvurmasına yol açtı.

Anahtar Kelimeler:
grip influenza yoğun bakım acil risk İnfluenza A
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