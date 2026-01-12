HABER

X'i ele geçiren yeni akım! Herkes deniyor

X'te (eski adıyla Twitter) "parçalanmış dik fotoğraf" akımı başladı. Kullanıcılar, ikiye veya dörde bölünmüş görsellerden oluşan ancak tıklandığında tek bir uzun fotoğraf gibi görünen bu görselleri yoğun bir şekilde paylaşıyor.

X'i ele geçiren yeni akım! Herkes deniyor
Enes Çırtlık

Sosyal medya platformu X, kullanıcıların yeni yaratıcı yöntemlerine sahne olmaya devam ediyor. Son günlerde ise moda, "parçalanmış dik fotoğraf" akımı. X'e (eski adıyla Twitter) girenler akışlarında bu akım kapsamındaki ilginç görsellerle karşılaşıyor.

PUZZLE GİBİ AKIM!

X kullanıcıları bu akımda, uzun bir fotoğrafı ikiye veya dörde bölüp aynı gönderi içinde 2-4 ayrı görsel olarak yüklediklerinde, X'in arayüzü bu görselleri tıklandığında alt alta olacak şekilde sıralıyor.

X i ele geçiren yeni akım! Herkes deniyor 1

Kullanıcı "scroll" yaparken parça parça fotoğraflar görürken, gönderiye tıkladığında parçaların oluşturduğu tek bir dikey görsel görüyor.

X'TE PARÇALANMIŞ DİK FOTOĞRAF PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Bu akıma katılmak isteyenler için ise işlem oldukça basit. Üçüncü parti uygulamalar veya basit fotoğraf düzenleyiciler kullanılarak şu adımlar izleniyor:

  • Dikey formatta uzun bir fotoğraf seçiliyor.
  • Fotoğraf çeşitli uygulama veya basit fotoğraf düzenleyicilerle yatay olarak 2-4 parçaya bölünüyor.
  • Daha sonra tüm parçalar tek bir X gönderisinde paylaşılıyor.
  • Böylece paylaşıma tıklandığında galeri açılıyor, parçalar sırayla görüntüleniyor ve tam hali anlaşılıyor.

Bazı kullanıcılar, X'teki bu akıma katılarak sosyal medya hesaplarını yaratıcı bir tuvale dönüştürmüş durumda.

İŞTE DİKKAT ÇEKEN BAZI PAYLAŞIMLAR

X'i ele geçiren yeni akım! Herkes deniyor G1
X'i ele geçiren yeni akım! Herkes deniyor G2
X'i ele geçiren yeni akım! Herkes deniyor G3
X'i ele geçiren yeni akım! Herkes deniyor G4
X'i ele geçiren yeni akım! Herkes deniyor G5
