Yalıkavak Marina'daki teknede önce patlama sonra yangın... Milyonluk teknelere de sıçradı

Yalıkavak Marina'da bağlı teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı.

8 TEKNE ALEVLER İÇİNDE KALDI

Rüzgarla büyüyen yangın, yandaki diğer teknelere de sıçradı. Kısa süre içerisinde 8 tekne alevler içerisinde kaldı.

İhbarın ardından karadan itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık; denizden de Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi.

Boyları yaklaşık 20 metre civarındaki teknelerdeki yangına ekipler müdahale etti. Kuvvetli rüzgarla zaman zaman büyüyen alevler, ekiplere zor anlar yaşattı.

7 TANESİ BATTI

Çalışmalara, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek verdi. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında motoryatlardan 7'si batarken birinde hasar meydana geldi.

