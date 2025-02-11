Yangında bir kişi hayatını kaybetmişti! ''Halk rahatsız oluyor" diyerek yangına giden itfaiyeye müdahale ettiler... Valilikten açıklama geldi

Edirne'nin Korucu köyünde çıkan yangında 82 yaşındaki Fethiye Evren hayatını kaybetti.
Yaşanan olay yürekleri dağlarken, sonradan ortaya çıkan bir iddia ise pes dedirtti.
Yangına müdahale için köye giden itfaiye ekibini durduran trafik polisinin, ''Halk rahatsız oluyor, siren çalmayın" dediği öne sürüldü.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iki polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili polis memurları hakkında idari soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"10 Şubat günü saat 02.35 sıralarında Korucu köyünde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarında yer alan olayla ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Yapılan incelemede olay yerine intikal eden ilk aracın itfaiye aracı olduğu, olay yerine giden ikinci aracın ise takviye amaçlı su tankeri olduğu ve resmi görevlilerce 'yangının nerede olduğu' öğrenilmek üzere durdurulduğu anlaşılmıştır. Kamera kayıtları incelendiğinde ise olay yerine giden su tankerinin '37' saniye durdurularak soru sorulduğu tespit edilmiştir. Akabinde dün itibariyle durdurma olayıyla ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."
(İHA)
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