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  4. Yangında bir kişi hayatını kaybetmişti! ''Halk rahatsız oluyor" diyerek yangına giden itfaiyeye müdahale ettiler... Valilikten açıklama geldi

Yangında bir kişi hayatını kaybetmişti! ''Halk rahatsız oluyor" diyerek yangına giden itfaiyeye müdahale ettiler... Valilikten açıklama geldi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.02.2025 17:12
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Edirne'de 2 polisin yangına müdahale etmeye giden itfaiyeyi durdurup, 'Halk rahatsız oluyor siren çalmayın' dedikleri iddia edildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği yangında, itfaiye ekibinin müdahalesini geciktiren iki polis hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili valilikten açıklama yapıldı.

Edirne'nin Korucu köyünde çıkan yangında 82 yaşındaki Fethiye Evren hayatını kaybetti.

Yaşanan olay yürekleri dağlarken, sonradan ortaya çıkan bir iddia ise pes dedirtti.

SİREN SESİNİ KAPATTIRMAYA ÇALIŞTILAR

SİREN SESİNİ KAPATTIRMAYA ÇALIŞTILAR

Yangına müdahale için köye giden itfaiye ekibini durduran trafik polisinin, ''Halk rahatsız oluyor, siren çalmayın" dediği öne sürüldü.

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından iki polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili polis memurları hakkında idari soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Şubat günü saat 02.35 sıralarında Korucu köyünde meydana gelen ve bazı basın yayın organlarında yer alan olayla ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Yapılan incelemede olay yerine intikal eden ilk aracın itfaiye aracı olduğu, olay yerine giden ikinci aracın ise takviye amaçlı su tankeri olduğu ve resmi görevlilerce 'yangının nerede olduğu' öğrenilmek üzere durdurulduğu anlaşılmıştır. Kamera kayıtları incelendiğinde ise olay yerine giden su tankerinin '37' saniye durdurularak soru sorulduğu tespit edilmiştir. Akabinde dün itibariyle durdurma olayıyla ilgili görevliler hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın polis İtfaiye ölü
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