Yer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandı

Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği Bursa'nın İznik ilçesinde nereye el atsanız tarih fışkırıyor. Su altındaki tarihi bazilikanın ardından bir evin zemininden çıkan dev mozaik üzerindeki motifler 2500 yıllık tarihi gözler önüne serdi.
Kraliçe Nicea'nın sarayı olduğu iddia edilen yerde çıkan dev mozaik ilk kez görüntülendi. Mozaik üzerindeki motifleri incelemeye alan arkeologlar, dönemin zenginlerinden birinin malikanesi olabileceği düşünülen yerde ortaya çıkan mozaikte 2 ayrı motifin bulunduğunu motiflerden birinin dünyada ilk kez görülen çok özel bir motif olduğunu belirtiyor.
Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği İznik'te Eşrefzade Mahallesindeki bir evde yapılan restorasyon çalışması sırasında evin zemininden mozaik çıkınca ev İznik Müzesi tarafından incelemeye alındı. Restore çalışması yapılan ev müze müdürlüğü tarafından kazı alanı ilan edildi.
Mavi brandalar ile çevresi kapanan alana kazı alanı girmek yasaktır tabelası takıldı. Müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından çalışma başlatıldı.
Bu zamana kadar İznik'te çıkarılan en önemli eser olduğu iddia edilen mozaiğin üzerinde iki aynı motif olduğu belirtildi. Motiflerden birinde bir aslanın bir geyiğe saldırdığı av sahnesinin, diğerinde ise İznik Gölünden Nicea kıyısına gelen bir balıkçı teknesinin resmedildiği belirtildi.
Ortaya çıkan mozaik 2500 yıllık tarihi gözler önüne sererken bazı kesimler mozaiğin eski İznik'e adını veren kraliçe Nicea'nın sarayına ait olabileceğini iddia ediyor.
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