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Yer: Bursa... Dünyada ilk kez görüldü! Evin etrafı hemen kapatıldı, giriş yasaklandı

Türkiye'nin her noktasında tarih fışkırmaya devam ediyor. Bu kez heyecanlandıran gelişme Papa'nın da ziyaret etmesi beklenen İznik'te yaşandı. Bir evin zeminde dünyada ilk kez görülen bir mozaiğe rastlandı. Evin etrafı kapatıldı ve girişler yasaklanarak kazı bölgesi ilan edildi. 2500 yıllık mozaiğin Kraliçe Nicea'nın sarayına ait olabileceğini iddia edildi.

Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği Bursa'nın İznik ilçesinde nereye el atsanız tarih fışkırıyor. Su altındaki tarihi bazilikanın ardından bir evin zemininden çıkan dev mozaik üzerindeki motifler 2500 yıllık tarihi gözler önüne serdi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

DÜNYADA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

DÜNYADA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Kraliçe Nicea'nın sarayı olduğu iddia edilen yerde çıkan dev mozaik ilk kez görüntülendi. Mozaik üzerindeki motifleri incelemeye alan arkeologlar, dönemin zenginlerinden birinin malikanesi olabileceği düşünülen yerde ortaya çıkan mozaikte 2 ayrı motifin bulunduğunu motiflerden birinin dünyada ilk kez görülen çok özel bir motif olduğunu belirtiyor.

EV İNCELEMEYE ALINDI

EV İNCELEMEYE ALINDI

Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği İznik'te Eşrefzade Mahallesindeki bir evde yapılan restorasyon çalışması sırasında evin zemininden mozaik çıkınca ev İznik Müzesi tarafından incelemeye alındı. Restore çalışması yapılan ev müze müdürlüğü tarafından kazı alanı ilan edildi.

GİRİŞ YASAKLANDI

GİRİŞ YASAKLANDI

Mavi brandalar ile çevresi kapanan alana kazı alanı girmek yasaktır tabelası takıldı. Müze müdürlüğüne bağlı arkeologlar tarafından çalışma başlatıldı.

MOTİFLERDE NELER VAR?

MOTİFLERDE NELER VAR?

Bu zamana kadar İznik'te çıkarılan en önemli eser olduğu iddia edilen mozaiğin üzerinde iki aynı motif olduğu belirtildi. Motiflerden birinde bir aslanın bir geyiğe saldırdığı av sahnesinin, diğerinde ise İznik Gölünden Nicea kıyısına gelen bir balıkçı teknesinin resmedildiği belirtildi.

KRALİÇE'NİN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

KRALİÇE'NİN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Ortaya çıkan mozaik 2500 yıllık tarihi gözler önüne sererken bazı kesimler mozaiğin eski İznik'e adını veren kraliçe Nicea'nın sarayına ait olabileceğini iddia ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Papa Bursa İznik müze mozaik kazı
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