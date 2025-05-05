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Yer: Erzurum! Gören inanamıyor... Benzersiz manzarasıyla herkesi hayran bırakıyor!

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yer alan ve dünyanın sayılı doğal şelaleleri arasında gösterilen Tortum Şelalesi, kar sularının erimesiyle birlikte en etkileyici hâline ulaştı. Gökkuşağı eşliğinde görsel bir şölen sunan bu doğa harikası, fotoğraf tutkunları ve huzur arayanlar için baharın vazgeçilmez rotası oldu.

Çiğdem Sevinç

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bulunan ve dünyanın sayılı doğal şelaleleri arasında gösterilen Tortum Şelalesi, kar sularının erimesiyle birlikte coşkulu akışına başladı.

Baharın gelişiyle birlikte derelerden gelen berrak sular, Tortum Gölü’nü doldurmaya başladı. Gölde bulunan su bendini aşan sular, her yıl olduğu gibi Tortum Şelalesi’ni besleyerek muhteşem bir manzara oluşturdu.

BİNLERCE YERLİ VE YABANCI TURİST AĞIRLIYOR

BİNLERCE YERLİ VE YABANCI TURİST AĞIRLIYOR

Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan şelale, şu günlerde en dolu ve en etkileyici hâlini yaşıyor. 

Özellikle hafta sonları doğaseverlerin akınına uğrayan Tortum Şelalesi, üzerindeki gökkuşağı ile sunduğu görsel şölenle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Doğal yapısı, berrak suyu ve etkileyici yüksekliği ile 7’den 70’e herkesin mutlaka görmesi gereken bu doğa harikası, hem fotoğraf tutkunları hem de sakinlik arayanlar için eşsiz bir rota sunuyor. Tortum Şelalesi, bahar aylarının taze havasında ziyaretçilerini bekliyor.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Türkiye manzara
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