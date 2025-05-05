Yer: Erzurum! Gören inanamıyor... Benzersiz manzarasıyla herkesi hayran bırakıyor!

Doğal yapısı, berrak suyu ve etkileyici yüksekliği ile 7’den 70’e herkesin mutlaka görmesi gereken bu doğa harikası, hem fotoğraf tutkunları hem de sakinlik arayanlar için eşsiz bir rota sunuyor. Tortum Şelalesi, bahar aylarının taze havasında ziyaretçilerini bekliyor.