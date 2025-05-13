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Yer: İstanbul! Her yer beyaza büründü: Kaza vatandaşlara zor anlar yaşattı...

Zeytinburnu D-100 Karayolunda bariyerlere çarpan TIR'ın dorsesinde buluna toz alçılar yola saçıldı. Cevizlibağ istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken yola dökülen toz alçıları temizleme çalışmalarında çıkan toz nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Çiğdem Sevinç

Kaza, D-100 Karayolu Zeytinburnu Metrobüs Durağı mevki Cevizlibağ istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. TIR şoförü, karayolunda toz alçı yüklü TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve TIR bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile dorsede bulunan toz alçıların bir kısmı yola saçıldı.

Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLAR VE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

VATANDAŞLAR VE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin yola dökülen alçıları temizleme çalışması sırasında oluşa toz nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

AĞIZLARINA YÜZLERİNE BULAŞTI

AĞIZLARINA YÜZLERİNE BULAŞTI

Bazı yayalar ağızlarını ve yüzlerini montları ile kapatırken bazı vatandaşlar da cerrahi maske taktı.

Yola dökülen alçı temizleme çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu yan yol bir süre trafiğe kapatılınca vatandaşlar işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Zeytinburnu D-100 Karayolu kaza
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