Yüzlerinde korku, yollara düştüler: Netanyahu'nun saldırı emri Lübnan’da yeni korku dalgası yarattı

İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim Lübnan’da bir kez daha sivillerin hayatını altüst etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte orduya Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah bağlantılı hedeflere saldırı emri verdiğini açıkladı.
Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, kararın Hizbullah’ın ateşkesi ihlal ettiği ve İsrail şehirlerine saldırılar düzenlediği iddiasının ardından alındığını duyurdu.
Saldırı talimatının ardından Dahiye’de korku hakim oldu. Bölgede yaşayan siviller, yeni saldırı olasılığına karşı evlerini terk etmeye başladı.
Görüntülerde ailelerin çocuklarıyla birlikte bölgeden ayrılmaya çalıştığı görüldü. Birçok kişi yanına yalnızca taşıyabileceği kadar eşya alabildi.
Kameralara yansıyan görüntülerde sivillerin yüzündeki tedirginlik dikkat çekti. Aileler hem çocuklarını sakinleştirmeye hem de bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
Bölgeden ayrılmak isteyen siviller nedeniyle Dahiye’nin ana çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.
