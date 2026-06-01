HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yüzlerinde korku, yollara düştüler: Netanyahu'nun saldırı emri Lübnan’da yeni korku dalgası yarattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine saldırı emri vermesinin ardından Lübnan’da siviller yeniden yollara düştü. Bölgeden çıkış yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Çocuklarını kucaklayan ailelerin yüzündeki endişe kameralara yansıdı.

Yüzlerinde korku, yollara düştüler: Netanyahu'nun saldırı emri Lübnan’da yeni korku dalgası yarattı
Mehmet Hazar Gönüllü

İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim Lübnan’da bir kez daha sivillerin hayatını altüst etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ile birlikte orduya Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah bağlantılı hedeflere saldırı emri verdiğini açıkladı.

ÇOCUKLARINI ALAN YOLLARA DÜŞTÜ

Yüzlerinde korku, yollara düştüler: Netanyahu'nun saldırı emri Lübnan’da yeni korku dalgası yarattı G1

Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, kararın Hizbullah’ın ateşkesi ihlal ettiği ve İsrail şehirlerine saldırılar düzenlediği iddiasının ardından alındığını duyurdu.

Yüzlerinde korku, yollara düştüler: Netanyahu'nun saldırı emri Lübnan’da yeni korku dalgası yarattı G2

Saldırı talimatının ardından Dahiye’de korku hakim oldu. Bölgede yaşayan siviller, yeni saldırı olasılığına karşı evlerini terk etmeye başladı.

Yüzlerinde korku, yollara düştüler: Netanyahu'nun saldırı emri Lübnan’da yeni korku dalgası yarattı G3

Görüntülerde ailelerin çocuklarıyla birlikte bölgeden ayrılmaya çalıştığı görüldü. Birçok kişi yanına yalnızca taşıyabileceği kadar eşya alabildi.

Yüzlerinde korku, yollara düştüler: Netanyahu'nun saldırı emri Lübnan’da yeni korku dalgası yarattı G4

Kameralara yansıyan görüntülerde sivillerin yüzündeki tedirginlik dikkat çekti. Aileler hem çocuklarını sakinleştirmeye hem de bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Yüzlerinde korku, yollara düştüler: Netanyahu'nun saldırı emri Lübnan’da yeni korku dalgası yarattı G5

Bölgeden ayrılmak isteyen siviller nedeniyle Dahiye’nin ana çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.