HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Gana Cumhurbaşkanı Mahama'dan Afrika ülkelerine birlik çağrısı

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Afrika ülkelerinin Batılı güçlerin etkilerine karşı koyabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Gana Cumhurbaşkanı Mahama'dan Afrika ülkelerine birlik çağrısı

Gana’nın başkenti Akra’da düzenlenen 2025 Diaspora Zirvesi’nde konuşan Mahama, Afrika’nın yıllardır sömürgeci güçler tarafından şekillendirilen anlatılarla tanımlandığını ifade etti.

Afrika ülkelerinin Batılı güçlerin etkilerine karşı koyabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini aktaran Mahama, kıtanın kendi anlatısını oluşturmasının önemine dikkati çekti.

Mahama, "Birlik yoluyla kendi hikayemizi yazabilir ve baskıcıların bize dayattığı anlatıyı ortadan kaldırabiliriz." dedi.

Geçmişte bastırılan hikayelerin yeniden sahiplenilmesinin önemini vurgulayan Mahama, "Geçmişimizin bastırılmış hikayelerini bulup sahiplenerek kendimizi gerçekten tanıyabiliriz. Bu öz bilgiyle yalnızca kendi geleceğimizi değil, tüm insanlığın geleceğini de şekillendirebiliriz." diye konuştu.

Mahama, Afrikalıların birlik konusunda daha bilinçli ve kararlı olması gerektiğini söyledi.

Afrikalıların her zaman yeniden bir araya gelmenin yolunu bulduğunu dile getiren Mahama, "Ne kadar bölünmüş olursak olalım, birbirimize geri dönmenin bir yolunu her zaman bulduk." ifadelerine yer verdi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'daki statükonun ABD için kabul edilemez olduğunu söylediABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela'daki statükonun ABD için kabul edilemez olduğunu söyledi
Milyonlarca kişi ziyaret ediyor! Artık ücretli olacak Milyonlarca kişi ziyaret ediyor! Artık ücretli olacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

"Ülkeme döneceğim" deyip Kur'an-ı Kerim paylaştı

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.