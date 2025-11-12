Gana'da askere alım sırasında çıkan izdihamda 6 kişi öldü

Gana Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, orduya katılmak isteyen binlerce gencin başkentteki El-Wak Spor Stadyumu'na akın etmesi sonucu izdiham yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yaralıların hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı ifade edildi.
Açımlamada, olayın, teknik aksaklıklar nedeniyle uzatılan asker alımı süreci sırasında meydana geldiği kaydedildi.
