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Gazete Duvar kapandı

12.03.2025 13:31
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2016 yılında yayın hayatına başlayan internet gazetesi Gazete Duvar'ın kapanma kararı aldığı öğrenildi. Kapanma kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, haberi çalışanlar sosyal medya hesabından paylaştıkları mesajla duyurdu.

Gazete Duvar kapandı

2016’da yayın hayatına başlayan Gazete Duvar, kapanma kararı aldı. Kapanma kararıyla ilgili resmi bir duyuru bulunmasa da çalışanlar söz konusu kararla ilgili paylaşımda bulundu.

Bahadır Özgür “2016'dan beri yayın yapan Gazete Duvar kapandı. Zor zamanda başlayıp, kısa sürede dijital gazetecilikte kaliteli ve iyi deneyim yarattı. Ben de uzun süredir, severek yazıyordum. Koşullar bağımsız yayıncılık için aşırı ağırlaştı. Duvar emekçilerine teşekkürler ve geçmiş olsun” dedi.

Osman Çaklı da “Ne desem bilemiyorum. Çok şey öğrendiğim, çalışmaktan gurur duyduğum, her virgülün, noktanın gazetecilik adına peşine düşen, öylesi hassas gazetecilik yapan bir yerdi. Gazete Duvar'ın bugün itibariyle kapatıldığını öğrendik” diye yazdı.

"TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI" İDDİALARINA YALANLAMA

Kamuoyunda çıkan “toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, o yüzden kapandı" tarzındaki haberlerle ilgili Gazeteciler Sendikası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Sendikamızın 6 yıldır örgütlü olduğu ve toplu iş sözleşmesi imzaladığı Gazete Duvar ne yazık ki bugün yayın hayatına son verdi.

Nedeni, tüm bağımsız/alternatif medyanın içinde bulunduğu ekonomik açmazdır.

GOOGLE'IN DEĞİŞEN ALGORİTMASI VE İLAN GELİRLERİNDEKİ DÜŞÜŞ SEBEP GÖSTERİLDİ

Google'ın art arda yaptığı algoritma değişiklikleri nedeniyle ziyaretçi sayısı ve buna bağlı olarak ilan gelirlerinde yaşanan büyük düşüş Gazete Duvar'ın sürdürülebilirliğini işveren nezdinde ortadan kaldırdı.

Bazı sosyal medya hesaplarında yapılan “toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, o yüzden kapandı” gibi açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Sendikayı işyeri kapatan, üyelerini işsiz bırakan bir kurum gibi göstermek, gazetecilerin örgütlülüğüne yapılan bir saldırıdır.

Gazete Duvar’daki üyelerimiz başta olmak üzere tüm gazetecilerin hakları için mücadeleye devam edeceğiz."

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gazete
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