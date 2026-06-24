HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gazeteci Ahmet Hakan’in annesi, Medipol Mega Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Gazeteci Ahmet Hakan’in annesi Vesile Hakan, Medipol Mega Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gazeteci Ahmet Hakan’in annesi, Medipol Mega Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Gazeteci ve televizyon programcısı Ahmet Hakan'ın annesi Vesile Hakan, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne başvurdu.

ZATÜRRE TANISI KONULDU

Yapılan tetkiklerinin ardından Vesile Hakan'a bakteriyel pnömoni (zatürre) tanısı konuldu. Vesile Hakan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, Vesile Hakan'ın genel sağlık durumunun titizlikle izlendiği, gerekli tıbbi müdahalelerin eksiksiz şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Bakteriyel pnömoni; özellikle ileri yaş grubunda yakından takip edilmesi gereken ciddi bir akciğer enfeksiyonu olarak değerlendiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Saray belediye başkanıyla ilgili soruşturma izni verildi!Saray belediye başkanıyla ilgili soruşturma izni verildi!
Yarın 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak: Gazeteci Atik o isimleri duyurduYarın 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak: Gazeteci Atik o isimleri duyurdu

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurmaylarına uyarı: 'Şikayetler geliyor'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Trump'ın yetkisini kısıtlama kararı: 'Tarihi hatasının bedeli'

Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi

Süper Lig'de tarihi takas! İşte Aziz Yıldırım'ın ikinci transferi: İsmail Kartal onayı verdi

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

Çiftliğinin kapısına kilit vurup ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Büyük artış oldu, rekor bekleniyor: Randevularını alsınlar

Büyük artış oldu, rekor bekleniyor: Randevularını alsınlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.