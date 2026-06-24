Gazeteci Ahmet Hakan’in annesi, Medipol Mega Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Gazeteci ve televizyon programcısı Ahmet Hakan'ın annesi Vesile Hakan, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne başvurdu.

ZATÜRRE TANISI KONULDU

Yapılan tetkiklerinin ardından Vesile Hakan'a bakteriyel pnömoni (zatürre) tanısı konuldu. Vesile Hakan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, Vesile Hakan'ın genel sağlık durumunun titizlikle izlendiği, gerekli tıbbi müdahalelerin eksiksiz şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Bakteriyel pnömoni; özellikle ileri yaş grubunda yakından takip edilmesi gereken ciddi bir akciğer enfeksiyonu olarak değerlendiriliyor.