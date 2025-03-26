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Gazeteci Canfeda Eser hayatını kaybetti

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
26.03.2025 15:48
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Balıkesir Basını değerli bir ismini kaybetti. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) üyesi ve usta gazeteci Canfeda Eser Tavusker, 65 yaşında vefat etti.

Gazeteci Canfeda Eser hayatını kaybetti

Balıkesir’de uzun yıllar boyu ulusal ve yerel basında görev yapan usta gazeteci Canfeda Eser Tavusker uzun süredir solunum yetmezliği tedavisi görmekteydi. Yaşamını solunum cihazına bağlı sürdüren Canfeda Eser Tavusker, dün akşam saatlerinde kaldırıldığı Şehir Hastanesi’nde bugün sabaha karşı yaşama gözlerini yumdu. Usta Gazeteci Canfeda Eser’in vefatı basın dünyasında ve Balıkesir’de büyük üzüntüye sebep oldu. Hayatını kaybeden Canfeda Eser Tavusker’in cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zağnos Paşa Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

CANDEFA ESER KİMDİR

Balıkesir Basın camiasının sevilen isimleri arasındaki Canfeda Eser Tavusker, uzun yıllar sürdürdüğü Show TV temsilciliği yanı sıra, Yeni Balıkesir, Marmara Bölge, Balıkesir Postam, Haberci gazetelerinde muhabir olarak görev yapmıştı. Canfeda Eser bir çocuk annesiydi.

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