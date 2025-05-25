Gazeteci Fatih Altaylı'ya pankartlı tehdit! "Bir grup haydut" diyerek duyurdu...

Gazeteci Fatih Altaylı dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tehdit edildiğini açıkladı. Olayın İstanbul'da yaşadığı mahallede gerçekleştiğini duyuran Altaylı, bahsi geçen eylemin 'yaşadığın yeri biliyoruz' mesajı verdiğini söyledi.

"KENDİ İĞRENÇLİKLERİNİ GÖSTEREN BİR PANKART ASTILAR"

Olayın 23 Mayıs gecesi yaşandığını da belirten Altaylı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece bir grup haydut evimin bulunduğu mahalleye gelip kendi iğrençliklerini gösteren bir pankart astılar ve bunu asma nedenlerini de bir yalanla ifade ettiler.

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM"

Bölgedeki kamera görüntüleri ile suç duyurusunda bulunuyorum. Umarım İstanbul Emniyeti gerekeni yapacaktır. Çünkü bu açık bir yaşadığın yeri biliyoruz tehdidi"