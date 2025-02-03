Gazeteci Murat Ağırel'e eşi ve kızı üzerinden tehdit! "Tecavüz edip Narin gibi katledeceğini söylüyor"

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendine gelen bazı mesajları da paylaşarak, ailesinin ve kendisinin tehdit edildiğini söyledi.

"TECAVÜZ EDİP NARİN GİBİ KATLEDECEĞİM"

Ağırel, "Maalesef yine bir tehdidi ifşa edeceğim. Bu kez sadece ben değil, tüm ailem hedefte. Bir kişi, isim de vererek 'şayet o kişi ile röportaj yaparsam' 13 yaşındaki kızıma, eşime, kız kardeşlerime tecavüz edip; onları 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor." dedi.

"Bu sefer, milyonlarca yurttaş gibi benim ve tüm ailemin kimlik bilgilerini ele geçiren, yapay zekâ ile porno fotoğraf / video üretip şantaj yapan bir çetenin tehditleri ile uğraşıyorum. Adreslerimize kadar mahrem olması gereken tüm kişisel bilgilerimizin ellerinde olduğunu anladığım bu çete, ailemin tüm fertlerinin telefonlarına tehdit mesajları gönderiyor. Mesajlarının bir kısmını paylaşıyorum… Emniyet Siber Suçlar bu kişilere hemen ulaşır isterse… Kayda geçsin diye paylaşıyorum. Biz gazetecilerin nasıl yaşadığını görün istiyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Ağırel'e tehdit gelen mesajlarından bir tanesi:

