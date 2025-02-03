HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazeteci Murat Ağırel'e eşi ve kızı üzerinden tehdit! "Tecavüz edip Narin gibi katledeceğini söylüyor"

Gazeteci Murat Ağırel'e eşi ve kızı üzerinden tehdit! "Tecavüz edip Narin gibi katledeceğini söylüyor"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
03.02.2025 22:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce ölüm tehditi alan Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, şimdi de kızı ve eşi üzerinden tehdit edildi. Sosyal medya hesabında kendisine gönderilen mesajları yayınlayan Ağırel, "Bir kişi, isim de vererek 'şayet o kişi ile röportaj yaparsam' 13 yaşındaki kızıma, eşime, kız kardeşlerime tecavüz edip; onları 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor" dedi.

Gazeteci Murat Ağırel'e eşi ve kızı üzerinden tehdit! "Tecavüz edip Narin gibi katledeceğini söylüyor"

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendine gelen bazı mesajları da paylaşarak, ailesinin ve kendisinin tehdit edildiğini söyledi.

muratagirelmanset_large

"TECAVÜZ EDİP NARİN GİBİ KATLEDECEĞİM"

Ağırel, "Maalesef yine bir tehdidi ifşa edeceğim. Bu kez sadece ben değil, tüm ailem hedefte. Bir kişi, isim de vererek 'şayet o kişi ile röportaj yaparsam' 13 yaşındaki kızıma, eşime, kız kardeşlerime tecavüz edip; onları 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor." dedi.

q0GtKQWv_400x400

"Bu sefer, milyonlarca yurttaş gibi benim ve tüm ailemin kimlik bilgilerini ele geçiren, yapay zekâ ile porno fotoğraf / video üretip şantaj yapan bir çetenin tehditleri ile uğraşıyorum. Adreslerimize kadar mahrem olması gereken tüm kişisel bilgilerimizin ellerinde olduğunu anladığım bu çete, ailemin tüm fertlerinin telefonlarına tehdit mesajları gönderiyor. Mesajlarının bir kısmını paylaşıyorum… Emniyet Siber Suçlar bu kişilere hemen ulaşır isterse… Kayda geçsin diye paylaşıyorum. Biz gazetecilerin nasıl yaşadığını görün istiyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Ağırel'e tehdit gelen mesajlarından bir tanesi:
Ekran görüntüsü 2025-02-03 224643

Anahtar Kelimeler:
Murat Ağırel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray maç sonunda bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu 4 yıl aranın ardından geri dönüyor...

Galatasaray maç sonunda bir transferi daha bitirdi! Yıldız oyuncu 4 yıl aranın ardından geri dönüyor...

Okan Buruk maç sonunda takımdan ayrılan ismi açıkladı! Fenerbahçe'den geldi, Galatasaray'da tutunamadı...

Okan Buruk maç sonunda takımdan ayrılan ismi açıkladı! Fenerbahçe'den geldi, Galatasaray'da tutunamadı...

Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit! "Tecavüz edip Narin gibi katledeceğini söylüyor"

Gazeteci Murat Ağırel'e tehdit! "Tecavüz edip Narin gibi katledeceğini söylüyor"

Orduyu sınıra gönderiyorlar! Peş peşe açıklamalar

Orduyu sınıra gönderiyorlar! Peş peşe açıklamalar

Ege'de peş peşe depremler! Bir uyarı daha geldi! "Büyük bir patlama olursa..."

Ege'de peş peşe depremler! Bir uyarı daha geldi! "Büyük bir patlama olursa..."

Kronik hastalığı olanlar dikkat! Yeni gelişme, artık...

Kronik hastalığı olanlar dikkat! Yeni gelişme, artık...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.