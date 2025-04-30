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Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'den Menzil Cemaati'ne 'çakarlı araç' eleştirisi "Çok fazla malzeme veriyorlar"

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, sosyal medyada gündem olan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın cezai işlem uygulanarak çakar hakkının iptal edildiğini duyurduğu 'çakarlı araç' konusunda yorum yaptı. Karagöz, "Bu aracın Menzil Cemaat liderleri adına kullanıldığını ben plakasını görünce anlamıştım. İletişim süreçlerinde çok fazla açık veriyorlar, malzeme veriyorlar" dedi.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'den Menzil Cemaati'ne 'çakarlı araç' eleştirisi "Çok fazla malzeme veriyorlar"
Mustafa Fidan

Sosyal medyada gündem olan çakarlı araç kullanımıyla ilgili bir yorum da Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Karagöz, şu ifadeleri kullandı;

"BUNDAN SONRAKİ CÜMLEM İÇİN LİNÇ YİYECEĞİM BİLİYORUM AMA..."

"Bu aracın cemaat lideri adına kullanıldığını ben plakasını görünce anlamıştım. Daha önceden de yansımıştı medyaya bu tür görüntüler. Benim ailemde de var bu inanışta anlayışta kişiler. Fakat, Hz. Ömer ne diyor, "Benim yanlışımı görürseniz düzeltin beni". Sahabe de diyor ki "Kılıcımızla düzeltiriz seni.". Benim elimde de kılıç yok, kalem var. Cemaat liderleri de sahabe değil, dolayısıyla söz söyleme hakkım var. Bundan sonraki cümlem için linç yiyeceğim biliyorum ama bunu söylemek zorundayım. Menzil cemaatinin toplumun bir kısmında nefret nesnesi haline gelmesini yalnızca Enver Aysever gibi, Merdan Yanardağ saçma sapan marjinal tiplerin yorumlarına bağlayamayız.

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"İLETİŞİM SÜREÇLERİNDE ÇOK FAZLA AÇIK VERİYORLAR, MALZEME VERİYORLAR"

Bindikeri araçlar, yaşadıkları evler birçok insan tarafından eleştiriliyor. Çünkü, tam olarak olmasa da insanların gözüne sokuyorlar. İletişim süreçlerinde çok fazla açık veriyorlar, malzeme veriyorlar. Menzil şeyhinin korunması için kaç araç verilmiştir bilmiyorum. Ama devletin 'sen risk altındasın, korunman gerekiyor' diyerek verdiği çakarı ve üstünlüğü, sen arkadaşlarınla görüşmeye giderken, birisini ziyarete gitmek için eşine dostuna yeğenine vermek bana göre kul hakkı. Eğer resmi tahsisis varsa tamam bu arabaya ceza yazılmaz ama ne diyordu Alev Alatlı , "Her kanuni olan ahlaki değildir" diyor."

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Anahtar Kelimeler:
çakar lamba Menzil Tarikatı
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