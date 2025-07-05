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Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı! Nedeni belli oldu...

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı! Nedeni belli oldu...
Mustafa Fidan

Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı. Soykan'ın gözaltına alınmasını, gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından duyurdu.

GÖZALTI GEREKÇESİ X PAYLAŞIMLARI

Gazeteci Şule Aydın ise Timur Soykan'ın gözaltına alınma gerekçesini, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar olduğunu iddia etti.

Ayrıntılar geliyor..

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Gözaltı Murat Ağırel gazeteci Timur Soykan
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