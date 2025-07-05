Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı! Nedeni belli oldu...

Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı. Soykan'ın gözaltına alınmasını, gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından duyurdu.
Timur Soykan gözaltına alındı.— Murat AĞIREL (@muratagirel) July 5, 2025
Gazeteci Şule Aydın ise Timur Soykan'ın gözaltına alınma gerekçesini, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar olduğunu iddia etti.
Timur gözaltına alındı!— Şule Aydın (@aydinsule1) July 5, 2025
Şu an Vatan Emniyet’e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları…
Ayrıntılar geliyor..
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