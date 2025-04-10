Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilere, "Flash Haber TV" kanalının devri ve satın alınması konusunda tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Ağırel ile Soykan'ın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade verme işlemleri tamamlandı.



TUTUKLAMA TALEBİ

İki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından, "şantaj" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir." denildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır