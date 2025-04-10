HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, Flash Haber TV'nin devriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'tehdit' ve 'şantaj' iddialarıyla dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Murat Ağırel ve Timur Soykan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ağırel ve Soykan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada yer alan şüphelilere, "Flash Haber TV" kanalının devri ve satın alınması konusunda tehdit ve şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Ağırel ile Soykan'ın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade verme işlemleri tamamlandı.
ISTANBUL---GAZETECI-MURAT-AGIREL-VE-TIMU_650873_192854

TUTUKLAMA TALEBİ

İki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

ISTANBUL---GAZETECI-MURAT-AGIREL-VE-TIMU_650872_192854
Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından, "şantaj" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince haftada 3 gün imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, şüpheli sıfatıyla yer alan kişilerin Flaş Haber TV isimli televizyon kanalının devri ve satın alınması hususunda Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın kendilerine tehdit ve şantajda bulundukları yönünde davacı ve şikayetçi olmaları üzerine ilgili kişiler hakkında isnat edilen eylemlerle alakalı olarak TCK'nın 106/1(Tehdit) ve 107/1(Şantaj) Suçları kapsamında Soruşturma başlatılmış, şüpheliler hakkında gözaltı, arama -el koyma işlemleri ile soruşturma devam etmektedir." denildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralıDiyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Bataklığa düşen kişiyi itfaiye kurtardı!Bataklığa düşen kişiyi itfaiye kurtardı!

Anahtar Kelimeler:
Murat Ağırel Timur Soykan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Niye? Bunu gerektirecek ne yaptılar?
merkez bankası haberinden dolayı şartlanmışlardı zaten ..
Her gün başka bir şok...
En Çok Okunan Haberler
Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Siirt'te şoke eden olay! Ses geldiği iddiası üzerine dün gömülen kişinin mezarı açıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

Ortalık karıştı, sosyal medya yanıyor! Mert Hakan'ın TFF yöneticileriyle çay içtiği fotoğraf sızdırıldı

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: "Cezaevinde birkaç şeye çok üzüldüm"

CHP'li Ali Mahir Başarır: "Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı"

CHP'li Ali Mahir Başarır: "Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı"

Terim bu sefer de 45 dakikada yaptı! Arabistan'da en çok o konuşuluyor...

Terim bu sefer de 45 dakikada yaptı! Arabistan'da en çok o konuşuluyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.