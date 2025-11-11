Gazi Mustafa Kemal Atatürk için Keçiören'de mevlit okutuldu

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi. Mevlit programının ardından Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk için düzenlenen Mevlit programı, akşam namazının ardından başladı. İncirli Merkez Camii cemaatinin katılımıyla gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Programda duygulu anlar yaşanırken, vatandaşlar bu tür etkinliklerin milli birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.

"ATATÜRK MİLLETİMİZİN İNANÇLARINA HER ZAMAN SAHİP ÇIKMIŞTIR"

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Onu yalnızca bir devlet adamı olarak değil, bu millete hizmet etmiş bir lider olarak hatırlamak ve gelecek nesillere bu bilinci aktarmak hepimizin görevidir. Atatürk, aklın ve bilimin yanında maneviyatı da toplumsal bir değer olarak görmüş, milletimizin inançlarına her zaman sahip çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andı. Program, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in vatandaşlara lokma ikramıyla sona erdi.

